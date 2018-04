Räuber in Gauting unterwegs? Polizei sucht mit Hubschrauber nach Verdächtigen

Lange kreiste am späten Mittwochabend ein Hubschrauber über Gauting. Der Hintergrund ist ein ernster.

Gauting - In oder um Gauting waren am Mittwoch offenbar mutmaßliche Räuber unterwegs: In den späten Abendstunden des Mittwochs kreiste längere Zeit ein Polizeihubschrauber über dem Ort.

Der Grund ist eine Fahndung mit ernstem Hintergrund. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord unserer Redaktion auf Anfrage erklärte, waren die Ermittler auf der Suche nach den Tätern eines mutmaßlichen Raubüberfalls.

Ermittlungen liefen noch

Genaueres konnte die Polizei aufgrund der laufenden Ermittlungen am Mittwochabend noch nicht sagen. Mit weiteren Informationen ist wohl am Donnerstagmorgen zu rechnen.

Auf den Hubschraubereinsatz hatte zunächst eine Leserreporterin die Redaktionen von Merkur und tz aufmerksam gemacht.

