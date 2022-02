Thai-König mit Luxus-Projekt: Rama X. lässt fliegende Villa bauen - Jungfernflug geht nach Bayern

Von: Katharina Haase

Rama X., hier mit seiner aktuellen Boeing mit dem Kennzeichen HS-HMK, leistet sich ein neues Flugzeug. Der Jungfernflug wird aller Wahrscheinlichkeit nach Bayern gehen. © Guillaume Payen/Imago/Imago

Der thailändische König Rama X. ist nicht gerade für Sparsamkeit bekannt. Sein neustes Luxus-Projekt: Eine fliegende Villa - versteckt in einer Boeing 777.

Tutzing - Rama X. (69), seines Zeichens König von Thailand, ist für seinen ausschweifenden Lebensstil bekannt. Während sich in seinem Heimatland immer mehr Widerstand gegen den luxus-verliebten Monarchen regt, dessen Regime Menschenrechte regelmäßig missachtet, hält der König selbst sich lieber fern des ganzen Trubels. Wie allgemein bekannt ist, hat Maha Vajiralongkorn, so sein eigentlicher Name, eine große Vorliebe für den Freistaat Bayern, wo er sich eine Villa in Tutzing am Starnberger See kaufte. Diese ist seit Jahren Stein des Anstoßes für heftige Steuer-Diskussionen in der Gemeinde.

Thai-König kauft sich Luxus-Flieger - und holt ihn an den Starnberger See

Doch die Villa reicht dem Monarchen bei Weitem nicht, denn der 69-Jährige ist viel und gerne unterwegs und braucht für seinen ihn immer begleitenden Hofstaat enorm viel Platz. Während der Corona-Pandemie ließ Rama X. sogar ein ganzes Hotel in Garmisch-Partenkirchen sperren, um dort mit seiner Gefolgschaft den öden Lockdown zu verbringen. Für viele Anwohner ein wahrer Grund zur Aufregung. Sowieso scheint Rama X. die Menschen im Freistaat mit seinem Verhalten gerne vor den Kopf zu stoßen. Nun folgt also der neuste Clou des Thai-Königs: Er gönnt sich eine Boeing 777-300ER. Das berichtet bild.de.

Der Flieger, der allein als Serienmodell schon 375,5 Millionen Dollar (circa 329 Millionen Euro) kostet, muss allerdings noch königlich aufpoliert werden, bevor er dem Monarchen als Privatjet dienen kann. Die alte Boeing 737-800, mit der der König bereits für großes Aufsehen sorgte, als er während der Corona-Pandemie und trotz weitreichender Reisebeschränkungen fröhlich damit herumflog, hat demnach wohl ausgedient.

„Fliegende Villa“ für Thailand-König: Rama X. und seine Boeing 777

Rama X., der selbst als großer Hobby-Pilot gilt, lässt sich - so lauten die Informationen der Bild - noch goldenes Teakholz, Wandmalerei und feinstes Interieur in seinen Riesenflieger bauen. Gesamtkosten des neuen Schmuckstücks: Rund eine halbe Milliarde Dollar. Sogar einen Namen hat die fliegende Villa bereits: „Alongkorn“ - auf deutsch „Großer Führer!“. Sicher ein Titel, der in Deutschland mit Vorsicht zu genießen sein dürfte. Wohin der 69-Jährige mit seiner Luxus-Maschine als erstes reisen wird, soll auch schon feststehen - natürlich in seine bayerische Villa am Starnberger See. Wo der König seinen neuesten Flieger parken wird, ist allerdings noch unklar.

