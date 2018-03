Randale nach Feier 

Bislang unbekannte Täter randalierten gegenüber dem alten Schulhauses in Andechs.

Andechs - Was war denn da los? Bislang unbekannte Täter wüteten in der Nacht auf Samstag gegenüber des alten Schulhauses in Andechs. Nach Angaben der Polizei rissen die Randalierer eine Zaunlatte aus einem Zaun und warfen sie gegen den Mazda einer Anwohnerin.

Ein Nagel, der sich in der Zaunlatte befand, verursachte einen Kratzer im Lack, wodurch ein Schaden von etwa 800 Euro entstand. Anwohner fanden zudem zerbrochene Flaschen auf dem Bürgersteig. Im alten Schulhaus soll in der betreffenden Nacht eine Feier stattgefunden haben. Die Polizeiinspektion Herrsching bittet um Hinweise unter (0 81 52) 9 30 20 entgegen.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa / Frank Leonhardt