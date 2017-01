Amtlich: Buslinie 904bekommt Verstärkung

Starnberg – Die Bestätigung kam am Freitagnachmittag: Die MVV-Regionalbuslinie 904 wird ab Mittwoch, 25. Januar, morgens um eine zusätzliche Fahrt ab der S-Bahn Haltestelle Hohenschäftlarn verstärkt.

Dieser Bus soll um 7.24 Uhr am S-Bahnhof Starnberg Nord und um 7.26 Uhr an der Haltestelle Gymnasium Starnberg sein. Damit will das Landratsamt sicherstellen, dass die Schüler pünktlich um 7.35 Uhr das Gymnasium erreichen. Genau das war seit der Fahrplan-Umstellung im Dezember nicht mehr gewährleistet (wir berichteten). Infoflyer über die Änderung werden an den Schulen verteilt. Landratsamt und Busunternehmen arbeiten nun an weiteren Optimierungen der morgendlichen Verbindungen zu den Schulen am Ostufer. mm