Nachhaltig bauen - Ritzer Hausbau lädt zur Hausbesichtigung in Thalkirchen-Obersendling ein

Baubetreuer Ritzer Hausbau - modernes Wohnen © Ritzer Hausbau

Der Baubetreuer Ritzer Hausbau lädt zur Hausbesichtigung für interessierte zukünftige Bauherrn am Samstag, 11.03.2023 von 11 bis 16 Uhr in München, Reismühlenstraße 8 ein.

4-Familien-Doppelhaushälfte als KfW-55-Haus in Thalkirchen-Obersendling:

Aufzug

Dachloggia und begehbares Flachdach

Fenster mit Sprossenteilung

Luftwärmepumpe im Keller

Die Hausbesichtigung findet am Samstag, 11.03.2023 von 11 bis 16 Uhr in München, Reismühlenstraße 8 statt.

Das Massivhaus – wirtschaftlich und nachhaltig

Das Bauen verändert sich. Klimawandel, Emissionen und auch die Inflation haben und werden das Bauen nachhaltig verändern. Die große Herausforderung besteht heute darin Bauvorhaben unter nachhaltigen Gesichtspunkten zu verwirklichen, ohne dabei aber den Geldbeutel des Bauherrn aus den Augen zu verlieren. Grundstücke sind darüber hinaus, vor allem im innerstädtischen Bereich, meist stark beengt und sollen aber trotzdem ein möglichst großes Wohnraumaufkommen schaffen.

Viele dieser Punkte treffen auch auf unser Bauvorhaben in der Reismühlenstraße in München zu. Beim vom Architekturbüro Zach geplanten Gebäude wurde im Zuge der Genehmigungsplanung versucht, ein möglichst flexibel einsetzbares Gebäude zu schaffen, dass sich sowohl als Mehrgenerationenhaus eignet, als auch zur Vermietung. Teure Verbaumaßnahmen oder ähnliches sollten dabei vermieden werden.

Die Ausführung im KfW-55-Standard gehört dabei für ein Massivhaus in Ziegelbauweise auch ohne Außendämmung schon zu den leichteren Übungen und wird durch den externen Energieberater gewährleistet. Als zukünftige Heizzentrale dient dabei eine innen aufgestellte Luftwärmepumpe (ohne Außengerät) im Kellergeschoss. Für ein behagliches Wohnklima sorgt die dezentrale Lüftungsanlage und beugt darüber hinaus der Schimmelbildung durch unzureichende manuelle Lüftung vor. Die Wärmerückgewinnung sorgt dafür, dass auch bei der Lüftung keine Energie verschwendet wird und die stufenweise Regelung lässt auch den Betrieb im Flüstermodus zu.

Bei den für das Mehrfamilienhaus seit jeher wichtigen Themen wie Brand- und Schallschutz profitiert das Objekt dabei von den seit Jahrzehnten bekannten Vorzügen des Massivhauses und erfüllt auch hier alle alten wie neuen Standards ohne zusätzliche Maßnahmen.

Finanzierung – der Elefant im Raum

Das aktuell wohl meist diskutierte Thema rund ums Bauen ist die Finanzierung. Die hohen Energiekosten werden auch mittelfristig nicht für eine nennenswerte Reduzierung der Baukosten sorgen. Umso entscheidender wird es daher zukünftig sein, eine passende Finanzierung zu finden.

Dabei stellt sich oft die Frage, was kann ich mir eigentlich noch leisten? Mit unserem Finanzierungsrechner können wir Ihnen in wenigen Minuten, kurz und schlüssig zeigen, welche monatlichen Raten etc. auf Sie zukommen bzw. wie groß Ihr Baubudget eigentlich tatsächlich ausfällt. Sprechen Sie uns einfach direkt vor Ort an!

