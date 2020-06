Traubinger Kirche kurz vor Wiedereröffnung

In der Traubinger Kirche Marä Geburt sind die Wände schön verputzt, die Kirchenbänke wieder festgeschraubt und vor allem die Elektrik erneuert. Im Juli soll das Gotteshaus nach mehrmonatiger Schließung wieder eröffnet werden.

Traubing– Die Wiedereröffnung der Traubinger Pfarrkirche steht kurz bevor. Gerade haben die Kirchenrestauratoren Markus Pfister und Thomas Geiselhart die Kirchenbänke wieder eingebaut. Auch der Seitenaltar wird wieder befestigt, wie Pfarrer Leander Mikschl berichtet. „Wir sind auf der Zielgeraden.“ Durch Corona habe sich das Projekt etwas verzögert. Er geht davon aus, dass im Laufe des Julis wieder Gottesdienst in Mariä Geburt gefeiert werden kann. Die Kirche war ganz leer geräumt worden, weil die völlig veraltete Elektrik erneuert wurde (wir berichteten). Seit Oktober vergangenen Jahres wurde in dem Gotteshaus gearbeitet. Bis auf die Sakristei ist alles wieder verputzt, der Kirchenraum strahlt in frischem Glanz. „Es fehlen noch kleinere Arbeiten“, sagt Mikschl. Die Arbeiten wurden etwas teurer als die ursprünglich gedachten rund 170 000 Euro.