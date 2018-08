Schlägerei und Schnittwunden: Kripo sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Vorfall in Aufkirchen und bittet um Hinweise.

Aufkirchen - Nachdem Passanten am Dienstagabend kurz nach 20.00 Uhr in Berg (Aufkirchen) am Pendlerparklatz beim Schulplatz auf eine Schlägerei unter mehreren Beteiligten aufmerksam wurden, verständigten sie die Polizei. Die rasch eingetroffenen Beamten der Polizeiinspektion Starnberg trafen auf einen 23-jährigen Türken und einen gleichaltrigen Pakistani, die beide offensichtlich Schnittwunden erlitten hatten und stark bluteten. Sie wurden ins benachbarte Krankenhaus gebracht und die Wunden dort ambulant versorgt. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern derzeit an. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernahm die Sachbearbeitung. Es wird vom Tatbestand einer gefährlichen Körperverletzung ausgegangen.

Soweit bislang festgestellt werden konnte, war es zu einer handfesten Auseinandersetzung mit zwei weiteren bislang unbekannten Männern gekommen, die mit einem dunkelgrünen Kleinwagen, einem Opel Corsa oder VW Golf mit Starnberger Kennzeichen, angefahren waren. Beide Pkw-Insassen sollen jeweils ein Messer aus dem Fahrzeug geholt und die beiden Geschädigten damit angegriffen und verletzt haben. Beide Angreifer flüchteten dann mit dem Kleinwagen, an dem eine Scheibe zerbrochen sein soll.

Aufgrund derzeit bestehender teilweise widersprüchlicher Angaben zum Tatgeschehen bittet die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck um sachdienliche Hinweise, Tel. 08141 -6120.

