Schritt in Richtung Verdichtung

Verdichten ja, aber wie? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Weßlinger Bauausschuss in seiner Sitzung am Dienstag. Trotz vieler offener Fragen geht die Änderung des Bebauungsplans „Hinter den Gärten II“ in die Auslegung.

Weßling – Die Änderung soll eine „Nachverdichtung eines bereits bestehenden Baugebiets“ auf den Weg bringen. Betroffen sind elf Flächen zwischen dem Steinebacher Weg und der Gartenstraße. In einem Schreiben kritisierte der Ortsbildbeirat allerdings den Planungsentwurf. Er beanstandete die Erschließung eines direkt an die Hauptstraße angrenzenden Grundstücks über den Steinebacher Weg. „Das ist nicht möglich“, betonte Petra Slawisch (Grüne), weil die Straße genau an diesem Punkt „zur Unterführung hin abfällt“. Der Ortsbildbeirat empfand das Grundstück als „städtebaulich sensibel“, schließlich sei es quasi das Eingangstor Weßlings. Einwendungen, die an den Planer weitergegeben werden.

Genauso wie die Entscheidung, im überplanten Gebiet nicht wie bisher vorgesehen nur zwei Wohneinheiten pro Gebäude zuzulassen. „Das Areal wäre dafür prädestiniert“, so Slawisch. Auch weil der Verband Wohnen an der Gartenstraße bereits ein Mehrfamilienhaus baue. Ein Problem sah sie in den vier Stellplätzen, die dann laut Satzung pro Grundstück zur Pflicht würden. „Wir würden gerne darauf verzichten, aber mittlerweile hat jede Familie zwei Autos“, so die Architektin. „Die parken sonst auf der Straße.“

Entwurf wird ausgelegt

Bei so vielen ungeklärten Details schlug Andreas Lechermann (CSU) vor, den Tagesordnungspunkt zurückzustellen und dem Ausschuss für Ortsentwicklung und Kommunalaufgaben vorzulegen. Cynthia Nalic vom Bauamt meldete sich da entschlossen zu Wort: „Der Ausschuss ist nicht beschließend und folglich müssen die Pläne danach erneut dem Gemeinderat vorgelegt werden.“ Das sei ein langwieriger Prozess, ermahnte sie und erinnerte die Ratsrunde daran, dass sich das Areal „bereits seit 2018 in der Aufstellung“ befinde. „Ich bekomme jede Woche Anrufe von Eigentümern, die wissen wollen, wann endlich etwas weitergeht.“ Sie schlug vor, den Entwurf so wie er ist auszulegen. „Danach können wir ihn immer noch ändern.“ Das überzeugte auch den Bauausschuss.

Michèle Kirner