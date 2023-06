Schutzräume schaffen: Pfarreiengemeinschaft startet Missbrauch-Prävention

Ein Teil der Arbeitsgruppe Schutzkonzept: (stehend v.l.) Rosi Merkhoffer, Dekan Simon Rapp, Simon Gabler, Bettina Gabler, Jürgen Scherer, Quirin Englberger, Maria Rebekka Stöhr-Andresen, Petra Buchinger, Uli Spindler, (sitzend v.l.) Hubert Vögele, Stephanie Fahs, Theresia Holzer, Monika Walter, Tobias Holzer und Sieglinde Zerling. (Für Gesamtansicht blaues Symbol anklicken) © PG

Die Pfarreiengemeinschaft Ammersee-Ost startet mit einer Fragebogenaktion die Missbrauch-Prävention. Auch ein Arbeitskreis wurde gebildet.

Herrsching – In allen Pfarreiengemeinschaften des Dekanats Starnberg laufen aktuell Prozesse, um die Gemeinschaften zum sicheren Ort für alle Menschen zu machen, besonders für Schutzbedürftige. Dekan Simon Rapp, Leitender Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Ammersee-Ost, hat deshalb auch in Herrsching eine 20-köpfige Arbeitsgruppe aus allen Gemeindeteilen der Pfarreiengemeinschaft besetzt und eine Fragebogenaktion gestartet

„Es geht dabei nicht nur darum, Missbrauchsfälle gegenüber Kindern und Jugendlichen zu verhindern“, so Petra Buchinger, die die Arbeitsgruppe leitet. „Wir wollen achtsamer mit den Menschen und ihren Bedürfnissen umgehen lernen.“ Jede Kindertagesstätte benötige heute ein Schutzkonzept, „das wollen wir nun für die ganze Pfarreiengemeinschaft ausweiten“, sagt Pfarrer Simon Rapp.

Zwischen 5. und 26. Juni werden in der Pfarreiengemeinschaft Ammersee-Ost, zu der Herrsching, Breitbrunn, Widdersberg und Inning gehören, Fragebögen an Erwachsene, Jugendliche und Kinder verteilt, deren Rückläufe der Arbeitsgruppe helfen sollen, gezielt Orte und Umgangsformen zu erkennen, die achtsamer gestaltet werden müssen und in der Folge konkrete Arbeitsschritte zu entwickeln, Schutz und Sicherheitsgefühl zu erhöhen. Die Fragebögen für Erwachsene liegen auch in den Pfarrkirchen auf und können ausgefüllt in Boxen oder Briefkästen des Pfarrbüros eingeworfen werden. Dieser Fragebogen steht auch digital zur Verfügung. Dazu reicht eine E-Mail an pg.ammersee-ost@bistum-augsburg.de.

Die Arbeitsgruppe besteht aus Vertretern der Pfarreien und der unterschiedlichen Gruppierungen, Männer, Frauen, Senioren, Jugendleiter, Oberministranten, Vertretungen für Chöre und Familien, der Hauptberuflichen und der Ehrenamtlichen. „Diese Mischung und die unterschiedlichen Blickwinkel machen die Arbeit spannend und fruchtbar“, sagt Petra Buchinger. „Sie bilden die Vielfalt einer katholischen Pfarrei ab, öffnen einander für verschiedene Bedürfnisse und helfen uns gegenseitig zu benennen, was gut läuft, und auf blinde Flecken zu schauen.“ Die Arbeitsgruppe freut sich auf rege Teilnahme, um die Kultur der Achtsamkeit in der Kirche vor Ort zu entwickeln und zu steigern.