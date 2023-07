150 Jahre Feuerwehr und eine Einweihung

Von: Hanna von Prittwitz

Teilen

Einsatz mit Spritze: ein Foto aus alten Zeiten der Hechendorfer Feuerwehr. © feuerwehr hechendorf

Die Geburtstagsfeier zum 50-jährigen Bestehen des Sportvereins ist gerade vorbei, da versammeln sich die Hechendorfer zum nächsten großen Fest: Am Wochenende feiert die Freiwillige Feuerwehr ihr 150-jähriges Bestehen.

Hechendorf – Ein Kirchenzug, ein Festzug, ein Tag der offenen Tür und natürlich Schauübungen: Das ganze Wochenende über soll in Hechendorf gefeiert werden. Für viel Aufsehen dürften allein schon die beiden Festzüge sorgen, die am Sonntag durch den Ort führen. Im Rahmen der Feierlichkeiten soll auch endlich das neue Feuerwehrgerätehaus am Oberfeld offiziell eingeweiht werden.

Die Geschichte

Eine „Allgemeine Feuerordnung“ lässt darauf schließen, dass bereits im Jahr 1791 Feuerbekämpfung und -verhütung organisiert waren. „In einer im Jahre 1845 aufgestellten Inventarliste finden wir außerdem eine gemeindeeigene Feuerleiter aufgeführt, die im Jahre 1819 angeschafft wurde“, ist in der Chronik der Feuerwehr nachzulesen. Am 15. Juni 1873 gründete sich schließlich die Freiwillige Feuerwehr von Hechendorf-Güntering. Kommandant war laut Stammbuch damals Sylvester Menzinger.

Anlässlich des 111. Jahrestages der Wehr am 10. Juni 1984 berichtete der damalige Kommandant Hans Wegner: „Aus dem Jahre 1874 existiert noch der original Bauplan für die ersten ‚Feuerhäuser‘ von 3 x 4 m Größe. Standorte waren in Hechendorf an der jetzigen Hauptstraße, gegenüber dem heutigen Salcher-Haus, und in Güntering im jetzigen Garten des Anwesens Dr. Holzapfel an der Ecke Günteringer Straße/Leitenhöhe. 1875 wurde einiges Feuerlöschgerät wie Steigerbeile, Steiger-Haken und Gurte, Feuereimer, Laternen, Signalhörner und Feuerspritzen angeschafft und in den neuen Feuerhäusern untergebracht.“ Feuerspritzen, das muss man wissen, waren mit Muskelkraft betriebene mechanische Pumpen, die von Pferden gezogen wurden – und bis weit in das 20. Jahrhundert hinein üblich waren. 1898 kaufte die Gemeinde Hechendorf für 1280 Mark eine neue Feuerspritze. Der letzte Schuldschein dafür wurde erst 1910 eingelöst. 25 Jahre später ließ die Gemeinde die zwei alten Feuerwehrhäuser abreißen und im Schulgarten ein neues bauen. Kosten: 1350 Mark.

Alfons Dosch, Ludwig Schäfer, Walter Wöll, Xaver Salcher, Richard Willeitner, Richard Rehm, Franz Blesenberger, Hermann Steinherr, Hans Dosch, Hans Steer, Rudolf Wöll und Lorenz Hübsch stellten unter Kommandant Jakob Hörmann nach dem Krieg die Freiwillige Feuerwehr neu auf. „Die Mannschaft muss sich mit einer kleinen und veralteten Motorspritze und wenigen, größtenteils durchlöcherten Hanfschläuchen behelfen, die auf einem handgezogenen Karren verladen waren“, heißt es in der Chronik weiter.

1967 orderte die Gemeinde das erste Tragkraft-Spritzenfahrzeug, das noch in den 1990er-Jahren bei der Wehr Drößling in Dienst stand. Mit dem Erlös aus einem zweitägigen Fest zum 100. Geburtstag konnten die Feuerwehrleute ein zusätzliches Mehrzweckfahrzeug mitfinanzieren. Mit tatkräftiger Hilfe der Mitglieder entstand 1985 schließlich ein zeitgemäßes Feuerwehrhaus mit Fahrzeug- und Gerätehalle an der Hauptstraße. Ein wasserführendes Fahrzeug kam erst 2003 dazu. Bei wachsenden Anforderungen und steigenden Mitgliederzahlen wurde das Haus an der Hauptstraße schnell zu klein. Bis September 2019 mussten sich die Ehrenamtlichen gedulden, konnten dann aber in das neue Feuerwehrgerätehaus am Oberfeld einziehen. Wegen Corona verschob sich die offizielle Einweihung. „Wir haben uns dann entschlossen, sie bei der 150-Jahrfeier nachzuholen“, sagt Kommandant Benjamin Grütze, dessen Bruder Sebastian Vorsitzender des Vereins ist.

Das Fest

Nun freuen sich die Aktiven auf das große Fest. Vor allem die beiden Umzüge bedürfen umfassender Organisation. Der Kirchenzug führt ab 9.30 Uhr vom Feuerwehrhaus über die Straße Am Oberfeld und die Spitzstraße zur Kirche St. Michael. Für den Festumzug stellen sich die Teilnehmer um 11 Uhr an der Kirche auf und gehen über die Alte Hauptstraße, die Breitbrunner Straße und Am Oberfeld vor bis zur Inninger Straße und zurück zum Feuerwehrhaus. „Wir gehen dann einmal aneinander vorbei, damit sich alle Teilnehmer sehen“, erklärt Benjamin Grütze. Die Feuerwehr bittet alle Anlieger um Verständnis für kurzzeitige Sperrungen für den Umzug. „Wir verteilen aber noch Flyer, und alle Informationen finden sich auch auf der Internetseite“, kündigt Grütze an. Nun muss nur noch das Wetter passen, aber es sieht gut aus. „Wir freuen uns auf das Fest und viele Gäste.“

Das Programm am Wochenende

Das Festprogramm startet am Samstag, 8. Juli, mit dem Tag der offenen Tür (10 bis 20 Uhr) am Gerätehaus. Geboten sind – neben einer umfangreichen lukullischen Versorgung – Schauübungen und ein umfangreiches Mitmach- und Kinderprogramm. Der Sonntag beginnt um 8.30 Uhr mit dem Empfang der Vereine und Gäste mit einem Frühschoppen. Um 9.15 Uhr stellen sich die Teilnehmer zu einem Kirchenzug auf, der Festgottesdienst beginnt um 10 Uhr. Um 11 Uhr folgt die Aufstellung für den Festzug, der sich um 11.15 Uhr in Bewegung setzen soll. Es folgen der Einzug ins Feuerwehrgerätehaus mit Segnung und Grußworten, einem gemeinsamen Mittagessen und dem Festausklang bis 17 Uhr.