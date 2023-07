150. Jubiläum - und endlich der Segen von oben fürs Hechendorfer Feuerwehrhaus

Pfarrer Roland Böckler segnete das Hechendorfer Feuerwehrhaus. © Andrea Jaksch

Die Freiwillige Feuerwehr Hechendorf hat am vergangenen Wochenende ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert – und mit mehr als dreijähriger Verspätung endlich auch den Segen für das Gerätehaus am Oberfeld bekommen.

Hechendorf – Es war ein malerisches Bild, das sich den Zuschauern bot. Mit Fahnenabordnungen der Nachbarwehren, Vertretern des TSV, der Schützen, des BRK, der Nachbarschaftshilfe Seefeld und der Wasserwacht zogen die Freiwilligen der Feuerwehr Hechendorf gestern Vormittag feierlich und begleitet von Blasmusik vom Pfarrhof ins Gerätehaus am Oberfeld. Dort weihte Pfarrer Roland Böckler bei heißen 34 Grad offiziell das Gerätehaus ein, das zwar schon seit Herbst 2019 in Betrieb ist, wegen der Corona-Pandemie aber bis Sonntag auf den Segen von oben warten musste. Auch für die derzeit 68 aktiven Feuerwehrleute sprach Böckler den Segen.

Es war einer der Höhepunkte des Festwochenendes aus Anlass des 150-jährigen Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr Hechendorf. Damals habe es noch einen König in Bayern gegeben, und es seien noch Kutschen gefahren, als die Dorfbewohner ihre Wehr am 15. Juni 1873 gegründet hätten, sagte Vorsitzender Sebastian Grütze in seiner Festrede und erinnerte an die Anfangszeit.

Auch Vorführungen gab‘s beim Jubiläumsfest der Feuerwehr. © Andrea Jaksch

Im angenehm temperierten Gerätehaus drängten sich nach der Weihe im heißen Hof Familien mit Kindern, aber auch Feuerwehrleute aus Hechendorf, Oberalting-Seefeld, Meiling, Unering, Drößling, Herrsching, Breitbrunn, Buch und Steinebach an den mit Wiesenblumen geschmückten Biertischen. Auch eine Abordnung aus der Partnergemeinde Gossensaß in Südtirol konnte Grütze begrüßen, ebenso Seefelds Bürgermeister Klaus Kögel, Kreisbrandrat Helmut Schweickart, Kreisbrandmeister Jochen Thorn, den Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes, Michael Polednik, sowie den Feuerwehrreferenten des Gemeinderats, Christian Wagner.

Den Hechendorfern war es übrigens gelungen, schon im Jahr nach ihrer Gründung die ersten beiden Feuerwehrhäuschen mit den bescheidenen Maßen von drei mal vier Metern zu haben. 1935 wurden diese „Gartenhäuser“ abgerissen. Für 1350 Mark habe die Gemeinde später ein neues Gerätehaus, erzählte Kommandant Benjamin Grütze unter ungläubigem und belustigtem Raunen der Festgäste. „Mit Eigenleistung“ sei schließlich 1985 das neue Feuerwehrhaus an der Hauptstraße errichtet worden. Das Gebäude wurde den Feuerwehrleuten aber rasch zu klein.

Am 6. Juli 2018 feierte Hechendorf deshalb den ersten Spatenstich fürs neue Gerätehaus am Oberfeld. Und 442 Tage danach, am 21. September 2019, war Einzug. Dass jetzt das Feuerwehrhaus und das 150-Jahr-Jubiläum zusammen gefeiert werden konnte, freute den Kommandanten sichtlich.

In einem festlichen Umzug gingen die Teilnehmer zum Gerätehaus am Oberfeld. © Andrea Jaksch

Ein weiterer Höhepunkt des Festes: Unter dem begeisternden Jubel und bei rauschendem Beifall ernannten Vorsitzender und Kommandant den langjährigen Kassier Ulrich Blecha zum Ehrenkassier und den langjährigen Vorsitzenden Alexander von Dehn zum Ehrenvorsitzenden.

Das Feuerwehrwochenende war bereits am Samstag mit einem Tag der offenen Tür gestartet, an dem die Hechendorfer großen und kleinen Besuchern bei Vorführungen ihr Können demonstriert hatten. Nach dem offiziellen Teil am Sonntag feierten die Gäste dann ein großes Dorffest mit Schweinsbraten, Knödel und Obazdem vom Gasthaus Ruf.

Christine Cless-Wesle