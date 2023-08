30 Jahre neues Gasthaus Ruf

Gastronomie

Wenn eines der bekanntesten und renommiertesten Gasthäuser im Landkreis zum 30. Geburtstagsfest einlädt, dann lassen sich das die Gäste nicht zweimal sagen. Hunderte Menschen strömten am Samstag zum Sommerfest des Gasthauses Ruf in Seefeld. Dabei ist „der Ruf“ natürlich viel älter als 30.

Seefeld – Grillfest mit Schmanckerln und Musik, später dann Party mit DJ in der sogenannten Frieda-Stubn wie vor 30 Jahren: Beim Gasthof Ruf war am Samstag bei der 30. Geburtstagsfeier, zu der die Inhaber, Familie Ruf, geladen hatte, eine Menge los. Dabei kamen Gäste und Freunde auch von fern heran, denn das Gasthaus Ruf zählt mit zu den ältesten Traditionsgaststätten im Landkreis und war und ist von Beginn in der Hand einer Familie. Die Historie währt natürlich schon viel länger als 30 Jahre.

Genaugenommen wird „der Ruf“, wie ihn viele nennen, seit 1866 von der Familie Schreyegg beziehungsweise Ruf geführt – die Familien waren verschwägert. Schon Großeltern und Eltern betrieben das Gasthaus, das ganz in der Nähe der Kirche Peter und Paul in der Mitte Seefelds errichtet wurde. „Denn Kirche und Wirtshaus gehören in Bayern zusammen“, heißt es auf der Internetseite. 1927 ging das Anwesen auf Otto und Maria Kohlhund, geborene Schreyegg, über – das ist dort auch zu lesen. „Die Eheleute Kohlhund betrieben während dieser Zeit Landwirtschaft, Gasthaus und Metzgerei und übergaben im Jahre 1967 an ihre Tochter Frieda Ruf, geb. Kohlhund, die zusammen mit ihrem Mann Xaver aus dem Anwesen einen zeitgemäßen und vorbildlichen Betrieb gemacht haben.“ 1993 erfolgte der Umbau zum heutigen Gasthaus mit Gastraum, „Florians-Stubn, Sebastians-Stubn, Frieda-Stubn, Biergarten und ,Die Alm’“ heißt es weiter.

Besitzer des Gasthauses ist Thomas Ruf, der für die FWG Seefeld auch im Gemeinderat sitzt. Gasthaus und Metzgerei werden getrennt betrieben, die Metzgerei führt Otto Ruf gemeinsam mit seiner Frau Barbara und Sohn Christian. Die Metzgerei ist seit jeher bekannt für hohe Qualität, bis zum vergangenen Jahr schlachteten die Rufs noch selbst im Hof. Mittlerweile sind die Auflagen dafür zu hoch, nun finden die Tiere ihr Ende im Schlachthof Fürstenfeldbruck. „Es hat sich nicht alles zum Positiven verändert in den vergangenen Jahren“, kommentiert Thomas Ruf die Situation. Er ist jedoch froh, dass Gasthaus und Metzgerei personell noch gut aufgestellt sind. Wenn es brennt, stehen Thomas Ruf neben seiner Frau Edith noch seine neun Geschwister und deren Familien zur Seite. „Das ist ein großes Glück.“ Im Hintergrund wirkt Frieda Ruf, mittlerweile stolze 93 Jahre alt. Metzgermeister und Gastwirt Xaver Ruf war 2002 verstorben.

Mit dem Fest feierte die Familie am Samstag die 1993 vorgenommene Kernsanierung der Bausubstanz, am 18. November wurde das „Gasthaus Ruf“ damals wieder eröffnet. Das Geheimnis des langjährigen Erfolgs beschreibt Thomas Ruf so: „Qualität und Gastfreundschaft haben wir immer hochgehalten.“