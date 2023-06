50 Fieranten beim Petersmarkt in Oberalting

Blick auf die Stände: Der Petersmarkt in Seefeld hat seit bald 30 Jahren Tradition. © Marcus Vetter Photography

Die Feuerwehr Oberalting-Seefeld lädt für kommenden Samstag zum Petersmarkt. Im Ort ist viel geboten.

Oberalting/Seefeld – Der Petersmarkt in Seefeld hat Tradition: Bereits zum 28. Mal lädt die Freiwillige Feuerwehr Oberalting-Seefeld im Ortszentrum zum Marktsamstag, heuer am kommenden Samstag, 24. Juni. Auch diesmal achteten sie bei der Auswahl der rund 50 Fieranten wieder auf Vielfalt und auf Regionalität, betont Organisator und Feuerwehrmann Jürgen „Kauli“ Kaul gegenüber dem Starnberger Merkur.

Am letzten Samstag im Juni sind die Hauptstraße und der Bereich rund um den Marienplatz für alle Fahrzeuge gesperrt und gehören einen Tag lang Markthändlern und Marktbesuchern. Ein alter Bekannter ist der Stand vom Holzmichel, an dem es vom handgeknüpften Besen über Teppichklopfer bis hin zum Kochlöffel und zum Schneidebrettchen allerlei aus Holz zu kaufen gibt. Bewährt hat sich auch die Zusammenarbeit der Nachbarschaftshilfe mit der Gärtnerei Pirzer, die als Team Pflanzen, Kräuter oder Blumen verkaufen und im Gegenzug ein Teil der Einkünfte an die NBH fließen. Am Stand der Imker gibt es echten Starnberger Honig von Bienen, die sich ausschließlich aus lokalen Pollen und Nektar im Fünfseenland ernähren. Die Marke „Regional“ trägt auch die frisch geröstete „See-Bohne der Kaffeemanufaktur Wörthsee“, der Unikatschmuck „Made in Herrsching“ und der Maler Javid Mamasani aus Starnberg mit seinen großen und bunten Bildern.

Speisen, Trank und Spiele

Für den Nachwuchs haben die Kameraden ihre Feuerwehrautos in Position gebracht, in deren Innern die Kleinen alle für den Einsatz erforderlichen Gerätschaften inspizieren und daraufhin unter Anleitung ein eigenes Modell aus Pappe basteln können. Das Kinderhaus St. Hedwig baut eine Losbude mit vielen Gewinnen auf, während das Gasthaus Ruf und das Team von Pizza Sportivo die Gäste kulinarisch verwöhnt – und für Schleckmäuler lohnt sich der Gang auf den Vorplatz der Kirche St. Peter und Paul, auf dem die katholische Pfarrgemeinde selbstgebackene Kuchen und Torten anbietet. Den musikalischen Teil des Tages gestaltet die Blaskapelle Seefeld. Der Petersmarkt beginnt am Samstag um 10 Uhr und endet um 17 Uhr. (mk)