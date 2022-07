Abschied von Dr. Isabel Mühlfenzl

Von: Hanna von Prittwitz

Dr. Isabel Mühlfenzl, hier mit ihrem langjährigen Kollegen und Freund, dem Karikaturisten, der auch die Todesanzeige gestaltete. © hanna von prittwitz

„Mein Vater wollte nicht, dass ich Journalistin werde. Das käme gleich nach Zirkus, sagte er.“ Diese Geschichte erzählte Dr. Isabel Mühlfenzl immer gerne. Denn sie wurde dann doch Journalistin und machte Karriere. Am Montagabend ist sie im Alter von 94 Jahren gestorben.

Hechendorf - Isabel Mühlfenzl, geborene Paintner, wurde am 12. August 1927 im niederbayerischen Frontenhausen geboren. Ihr Vater war Arzt. Bis sie Journalistin wurde, schlug sie jedoch noch ein paar Haken, studierte auf Lehramt, heiratete mit 20 und trennte sich gleich wieder. Sie wechselte zum Studium der Betriebswirtschaftslehre und promovierte 1959. Danach absolvierte sie noch eine Ausbildung als Steuerberaterin. Durch Zufall landete sie 1960 beim Bayerischen Rundfunk, war seit 1961 angestellte Redakteurin und die erste Frau beim Wirtschaftsfunk.

„Ich durfte meine ersten Beiträge nicht selbst sprechen, weil die weibliche Stimme für das Thema nicht angemessen war“, darüber konnte sie sich im hohen Alter noch brüskieren. Doch sie war stets furchtlos und ließ sich nicht beirren. Weil sie Englisch sprach, arbeitete sie in den USA quasi als Korrespondentin, interviewte Che Guevara, traf Ronald Reagan, Margarete Thatcher. 1964 heiratete sie ihren damaligen Chef Rudolf Mühlfenzl, der später BR-Chefredakteur war, zwei Jahre später kam Tochter Caroline zur Welt.

1970 wechselte Isabel Mühlfenzl zum Fernsehen und moderierte unter anderem das Telekolleg Volkswirtschaft, Plusminus und mehr. Ende der 1980er-Jahre übernahm sie die Leitung der Wirtschaftsredaktion - gegen den Widerstand männlicher Kollegen.

Ihr profundes Wissen war immer gefragt. Sie hatte Lehraufträge an Universitäten in Großbritannien und den USA. Bis zuletzt interessierte sie sich für die Geschehnisse in aller Welt – und änderte ihre Ansichten. Nachzulesen ist dies in ihrem Buch „Die goldenen Jahre“, das sie jüngst mit dem Nachsatz „Und was ich davon halte“ versah. Ihre Meinung war gefragt. Nobelpreisträger und hochrangige Politiker gingen in dem Haus der Mühlfenzls in Hechendorf, gegenüber dem Bahnhof ein und aus.

In den vergangenen Jahren vertiefte sich Mühlfenzls Verbundenheit mit ihrem Wohnort. Mit ihrer Tochter Caroline kaufte sie 2015 den Bahnhof und ließ ihn sanieren, „ich kann den traurigen Anblick des Gebäudes nicht ertragen“, sagte sie. Das Projekt kostete Nerven und viel mehr Geld als geplant. Längst ist in dem Bahnhof das Restaurant Eatery beheimatet, sie war ein treuer Gast.

Noch mit 90 unternahm Isabel Mühlfenzl Reisen nach Georgien und Amerika, zu Tagungen der Mont Pèlerin Gesellschaft, und sie war aktives Mitglied der Ludwig-Erhard- Stiftung. Mit Familie und Freunden arbeitete sie bis zuletzt und hellwach an ihren Memoiren – immer umgeben von ihren geliebten Hunden.

Nun ist Dr. Isabel Mühlfenzl in ihrem Haus gegenüber dem Bahnhof für immer eingeschlafen. Sie hinterlässt ihre Tochter Caroline und zwei Enkelkinder. Die Beisetzung ist am Donnerstag, 15. September, um 9.45 Uhr im Waldfriedhof in München, Alter Teil. hvp