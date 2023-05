Ärger und Fragen rund ums Thema Klinik

Betonkoloss in der Ortsmitte: Das neue Notstromaggregat an der Klinik Seefeld ist vielen im Ort und auch den Gemeinderäten ein Dorn im Auge.

Notstromaggregat

Von Hanna von Prittwitz schließen

Für zunehmendes Unverständnis im Gemeinderat und bei den Bürgern sorgt der Bau des Notstromaggregats an Seefelds Hauptstraße für die Klinik Seefeld. Mehr Wohlwollen gab es dafür seitens der Räte für den Neubau der Klinik in Herrsching. Allerdings auch einige Anregungen.

Seefeld – Die Klinik Seefeld und auch die Zusammenlegung der Kliniken Seefeld und Herrsching in einem Neubau beschäftigte am Dienstag Seefelds Gemeinderäte. Die Architekten stellten die Pläne für das Projekt in Herrsching vor – diese fanden alle gut. Die Seefelder vermissten allerdings eine Art Erinnerung an die Historie in Seefeld. Unabhängig davon wächst im Ort der Unmut über das Notstromaggregat, das die Klinik Seefeld für die nächsten Jahre – bis zur Erstellung des Neubaus – am Laufen halten soll.

„Mir wird von den Bürgern wegen des Notstromaggregats an der Hauptstraße zunehmend Unverständnis entgegengebracht“, sagte Bürgermeister Klaus Kögel. Der Zeitplan für den Bau des Aggregats schien ihm „jenseits von Gut und Böse“, schließlich wird schon seit mehr als einem Jahr an der Hauptstraße auf Höhe der Klinik gebaut. Wie berichtet, reichte die Klinik dafür zwar einen Bauantrag ein, den Seefelds Bauausschuss auch bewilligte. Die monströse Betonarchitektur schockt nun aber doch. Aus dem Stand musste die Gemeinde wegen der plötzlichen Dimension der Baustelle auch eine Fußgängerampel einrichten. Kögel hat bereits eine Stellungnahme vom Klinikum eingefordert. „Es sah in meiner Erinnerung deutlich netter aus, das Ganze“, räumte er ein. In der Sitzung hatte Petra Gum (FW) das Thema unter Sonstiges zur Sprache gebracht. Sie bat die Verwaltung, sich die Unterlagen nochmals genau anzuschauen und das Thema in einer der nächsten Sitzungen als Tagesordnungspunkt zu besprechen. Prof. Martin Dameris (SPD) fand es gar „unglaublich, was da abgeht“. Er habe zwei Arbeiter dabei beobachtet, wie sie Teile einer Betonwand weggeflext hätten, das sei völlig unverständlich.

Klinikchef Dr. Thomas Weiler war für eine Stellungnahme gestern nicht zu erreichen. Er hatte jedoch vor längerer Zeit im Gespräch mit dem Starnberger Merkur angedeutet, das ihn die Größe des Bauwerks ebenfalls überrascht habe. Der verantwortliche Projektleiter habe ihm jedoch versichert, dass eine abgespeckte Version eines Notstromaggregats nicht möglich sei: „Das ist das, was man heute bauen muss.“

Besser gestimmt waren Seefelds Gemeinderäte im Zusammenhang mit der Präsentation des Neubaus der Klinik Seefeld-Herrsching in Herrsching. Wie berichtet, fand dazu im April eine vorgezogene Bürgerbeteiligung in Herrsching statt. Am Dienstag waren die Architekten Martin Friedenberger und Andreas Papst zu Gast im Seefelder Gemeinderat und präsentierten Konzept, Visualisierung und Modell zum Bau des neuen 200-Betten-Krankenhauses an der Seefelder Straße. Geplant ist ein Haus mit Notaufnahme, Chirurgie und internistischer Abteilung sowie integriertem externen Medizinischen Versorgungszentrum und einer Rettungswache. Der Klinikkomplex umfasst 11 300 Quadratmeter Nutzfläche, das Grundstück ist insgesamt 26 200 Quadratmeter groß.

Durch die Bank waren Seefelds Räte vom Konzept begeistert, auch wenn der ein oder andere anmerkte, das Haus auch gerne in Seefeld behalten zu haben. Dameris äußerte Skepsis, was den Baugrund angeht: „Das ist ein Überflutungsgebiet“, sagte er und erinnerte an das Pfingsthochwasser von 1999. Andreas Papst beruhigte ihn: „Das wurde untersucht.“ Dr. Oswald Gasser (FDP) monierte, dass an dem neuen Haus kein einziges bauliches Element an die Klinikgeschichte in Seefeld erinnere. „Damit haben wir uns nicht beschäftigt, das war nicht die Aufgabenstellung“, antwortete Friedenberger.

Stärker noch war die Sorge um die verkehrliche Erschließung. „An einem Wochenende herrscht dort Stillstand, ein Durchkommen ist unmöglich. Hat man das berücksichtigt?“, wollte Gasser wissen. Laut Friedenberger und Papst gibt es dazu umfassende Gutachten die keine Ampel vorsehen, aber eine Abbiegespur. Einig waren sich alle, dass der Bau des Radwegs von Seefeld nach Herrsching entlang der Seefelder Straße unbedingt forciert werden müsse. „Ich habe an das Staatliche Bauamt Weilheim eine intensive Bitte gerichtet“, sagte Kögel. Er warte auf einen Terminvorschlag. Auch das Rentamt des Grafen zu Toerring sei bereit, das Thema anzugehen. Die Anregungen werden in die Stellungnahme der Gemeinde eingefügt. „Ich hoffe, dass es nun gut weitergeht“, bemerkte Kögel abschließend. „Ein paar Fragen auf höchster politischer Ebene sind ja noch da.“