Alexander Winter macht’s

CSU-Ortsverband Seefeld

Von Hanna von Prittwitz schließen

Die CSU Seefeld hat einen neuen Vorsitzenden: Der 29-jährige Hechendorfer Alexander Winter ist Nachfolger von Arnulf Daxer.

Seefeld – Der CSU-Ortsverband Seefeld hat einen neuen Vorsitzenden: Einstimmig wählten 20 Stimmberechtigten bei der Jahreshauptversammlung im Seefelder Bräustüberl Alexander Winter (29) zum Nachfolger von Arnulf Daxer. Wahlleiter und Bezirksrat Harald Schwab, ein CSU-Urgestein, gratulierte von Herzen: „Ich war genau so alt wie Du, als ich einst Vorsitzender wurde.“

Frischen Wind will Alexander Winter in die Seefelder CSU bringen, und dazu hat sich der aus Hechendorf kommende angehende Wirtschaftspsychologe, der 2016 in die CSU eintrat, jede Menge Gedanken gemacht. „Wir müssen besser werden und mehr auf die Menschen zugehen“, sagte Winter, Sohn der Richterin und CSU-Gemeinderätin Claudia Winter. Selbstkritisch räumte er ein, dass die CSU sichtbarer werden müsse am Ort, „wir müssen unser Profil in alle Ortsteilen schärfen“. Dies solle über Gesprächsrunden, digital oder vor Ort, geschehen. Die Arbeit von Bürgermeister Klaus Kögel will Winter verstärkt unterstützen nach dem Motto „Tue Gutes und rede darüber“. Mehr Vorstandstreffen, mehr Authentizität, Transparenz und Austausch, all dies steht auf Winters Agenda. Für die energetische Zukunft Seefelds wünscht sich Winter ein ganzheitliches Konzept, „die CSU will sich auf Geothermie konzentrieren“, kündigte er an. Dies sei zwar ein sehr langfristiges und teures Projekt, „aber wir haben hier auch gute Möglichkeiten“. Das Gewerbe will die CSU unterstützen, neues holen, altes halten. „Und ich will, dass wir eine Taskforce initiieren, um alle Landwirte an einen Tisch zu holen und einzubinden bei unserem Konzept, die Gemeinde autark zu machen.“

Zu Winters Stellvertretern wählten die Anwesenden Stefan Kalski, Arnulf Daxer und Claudia Winter. Schatzmeister Gerhard Bönsch und Schriftführer Wolfgang Lubrich wurden im Amt bestätigt. Digitalbeauftragter ist Florian Ritzl. Hans Dreyer, Freddy Maletz, Martin Kretschmann, Claus Strupp, Monika Strupp und Niklas Herber stehen dem Vorstand als Beisitzer zur Seite. Die Kasse prüfen Rainer Salcher und Michael Krapf.

Arnulf Daxer, der das Amt des Vorstands vor vier Jahren übernommen hatte, dankte für die gute Zusammenarbeit. Wie berichtet, kandidierte er aus beruflichen Gründen nicht erneut. „Aber es hat mir viel Spaß gemacht.“ Seinen Mitstreitern offensichtlich auch, denn es gab viele Dankesworte – und eine Kiste mit Köstlichkeiten. Vorstand und Kassier Bönsch wurden einstimmig entlastet, dann informierte Kögel über die Arbeit des Gemeinderats. Im Prozess zur Erstellung der Leitlinien habe es auch wichtige Impulse aus der Bürgerschaft zur gemeindlichen Entwicklung gegeben. Weniger Versiegelung, mehr bezahlbarer Wohnraum, stilles Gewerbe, eine stabile Infrastruktur, die Stärkung von Vereinen und dem Ehrenamt, aber auch die Verbindung der Ortsteile spielten dort zusammen. Mit Blick auf den Wohnungsbau an der Spitzstraße in Hechendorf sagte er: „Es gibt Gegenstimmen. Aber es muss uns bewusst sein, dass unsere Infrastruktur gefährdet ist, wenn wir keinen bezahlbaren Wohnraum schaffen.“ Über Aspekte der Gestaltung könne man diskutieren. „Aber Wohnraum war dort immer geplant. Das war allen bekannt.“ Die Lasten müssten auf die Ortsteile gerecht verteilt werden. Die Entwicklung des Klinikareals sei für die Gemeinde „keine Jahrhundert-, sondern eine Jahrtausendchance“.

Martin Kretschmann gab noch einen Abriss zum Thema Geothermie, die CSU würde gerne eine Machbarkeitsstudie für die Gemeinde erstellen lassen. Kretschmann: „Ob das Thema durch die Tür geht, werden wir sehen. Die Gemeinde bis 2040, 2045 vollständig anzubinden, das wäre die große Vision.“