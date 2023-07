An Kapelle bleibt vorerst alles, wie es ist

Von: Laura Forster

Um das Thema Friedhof drehte sich ein Antrag der Seefelder SPD. © Angelika Warmuth

Die SPD-Fraktion des Seefelder Gemeinderats wünscht sich eine Verbesserung der Situation der Friedhofskapelle am Friedhof Lindenallee in Hechendorf. Das hat sie in einem Antrag klargemacht. Der Gemeinderat lehnte diesen in seiner jüngsten Sitzung jedoch ab.

Hechendorf - Dass sich an der allgemeinen Situation des Friedhofes etwas ändern muss, darin sind sich die Mitglieder aber einig. „Was die Friedhofsthematik angeht, haben andere Dinge Priorität“, sagte Bürgermeister Klaus Kögel. Er nannte als Beispiel bessere Wege, die Pflege aufgelöster Gräber und das Aufstellen neuer Bänke. Die SPD hatte zum einen eine Befestigung der Parkplätze gefordert. Laut Verwaltung befinde sich dieser Bereich bereits im Landschaftsschutzgebiet und grenzt unmittelbar an ein Biotop. Außerdem plane die Deutsche Bahn den zweigleisigen Ausbau der S-Bahnstrecke, in diesem Zusammenhang müssen in regelmäßigen Abständen Evakuierungsflächen eingerichtet werden, eine davon ist hinter dem Friedhof und dessen Zufahrt entlang des Friedhofes geplant. Deshalb schlug die Gemeindeverwaltung vor, die Planungen der DB abzuwarten.

Die SPD-Fraktion wünschte sich auch, dass Bänke und/oder mobile Klappstühle im Bereich der Kapelle aufgestellt werden. Diese würden laut Verwaltung jedoch den Weg zwischen den Aufbahrungsräumen und der Kapelle blockieren. Mobile Klapp-stühle seien auf dem unebenen Untergrund möglicherweise umsturzgefährdet. „Auch müssen sie vor der Feier aufgestellt und danach wieder aufgeräumt und eingeschlossen werden – wer ist dafür zuständig?“, fragt die Verwaltung in der Sitzungsvorlage. Da sie keine Informationen über die Anzahl der Trauergäste erhalte, sei eine Organisation dieser Aufgabe nur schwer möglich. Derzeit gibt es 48 Stühle.

Die letzte Anregung der SPD: eine Audio- bzw. Video-Anlage zum Übertragen der Trauerfeier bei größeren Gesellschaften. Derzeit gibt es keine derartige Anlage in der Kapelle, sie werden von den Trauerrednern oder den Bestattern selbst mitgebracht. Eine Videoübertragung nach außen sei aus Gründen des Datenschutzes ausgeschlossen, so die Verwaltung. Eine Audioübertragung erfordere einen hohen Verwaltungsaufwand, welcher vom derzeit vorhandenen Personal nicht mehr aufgefangen werden kann, so die Gemeinde.