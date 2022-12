Appell an Falschparker

Von: Hanna von Prittwitz

Autofahrer, die mit ihren Pkw Straßen blockieren, müssen mindestens mit einem Knöllchen rechnen. © Fredrik von Erichsen

Falsch geparkte Pkw sorgen in Seefeld für Ärger. Auch Retungskräfte wurden schon behindert.

Seefeld – Falschparker im Gemeindegebiet beschäftigen die Seefelder Verwaltung – und strapazieren Anwohner und vor allem den Rettungsdienst. Die Gemeinde hat nun mit einem Flyer reagiert, den sie unter den Anwohnern der betroffenen Straßen verteilt hat. Alexandra Dolde, Leiterin des Ordnungsamts, ist dennoch konsterniert.

„Vielen ist gar nicht bewusst, dass sie mit ihrem Fahrzeug den Rettungsweg versperren“, sagt sie. Die Falschparker ignorierten, dass Feuerwehrfahrzeuge und Rettungswagen größer seien als normale Pkw und dementsprechend mehr Platz benötigten.

Betroffen sind in Oberalting die Roseggerstraße, Franz-Krämer-Straße, Ludwig-Thoma-Straße, Münchner Straße, Aubachstraße sowie die Hauptstraße auf Höhe der Einmündung An der Breite. Der Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland Bad Tölz werde im kommenden Jahr den ruhenden Verkehr in diesen Bereichen verstärkt überwachen, kündigte Dolde an.

Vorsicht gilt an engen und unübersichtlichen Stellen, im Bereich scharfer Kurven, vor und hinter Kreuzungen und Einmündungen; dort sind bis zu fünf Meter Abstand von den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten zu halten. Falsches und rücksichtsloses Parkverhalten stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann darüber hinaus weitere straf- und zivilrechtliche Folgen nach sich ziehen. „Es ist einfach wirklich dramatisch, wenn der Rettungsdienst nicht durchkommt“, findet Dolde.