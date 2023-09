Auf dem Weg ins EU-Parlament

Von: Hanna von Prittwitz

Sie will es wissen: Anna Polasek aus Hechendorf kandidiert für das Amt der Spitzenkandidatin für die paneuropäische Partei Volt. Die Geburt des ersten Kindes hat ihr Leben und ihre Haltung geändert. © Andrea jaksch

Sie hat eigentlich genug zu tun mit ihren beiden kleinen Kindern und ihrem Studium. Doch Anna Polasek aus Hechendorf will für die paneuropäische Partei Volt als Spitzenkandidatin ins EU-Parlament. Ihr Thema: der Klimawandel.

Hechendorf – 29 Jahre jung ist Anna Polasek aus Hechendorf, und sie will es wissen: Mitte September bewirbt sie sich als Spitzenkandidatin für die paneuropäische Partei Volt in Brüssel. Nachdem sie 2016 ihr erstes Kind geboren hatte, legte sich in ihr ein Schalter um.

Anna Polasek führte bis dahin das Leben der unbekümmerten Europäerin, im Münchner Speckgürtel aufgewachsen mit allen Vorzügen. „Ich hatte mal einen Freund in Amsterdam, da bin ich auch regelmäßig hingeflogen. Und habe mir keine Gedanken gemacht“, sagt sie und schlägt sich ungläubig an den Kopf. Als dann jedoch der kleine Sohn zur Welt kam, habe sich plötzlich alles anders angefühlt. Damals arbeitete sie als Gesundheits- und Krankenpflegerin. „Ich habe den Beruf geliebt, aber ich hatte nie genug Zeit für die Menschen, das war schlimm.“ Ehemann Yannick studierte Medizin, die kleine Familie wohnte in Hechendorf. Dann sei ihr immer mehr bewusst geworden, „dass nicht nur die Gesundheit einzelner Menschen, sondern die des ganzen Planeten“ bedroht sei. „Ich habe als Mutter angefangen, über die Zukunft nachzudenken – und bin voll rein ins Klimathema“, sagt Polasek.

Mit dem Kind ging sie auf Demos von Fridays for Future, informierte sich, trat den Grünen bei. Brachte noch eine Tochter zur Welt und brach in Hechendorf die Zelte ab, um in die „Green-City“ in Freiburg zu ziehen. Dort studiert sie Waldwissenschaften mit den Schwerpunkten Naturschutz und Landschaftsökologie, Ehemann Yannick arbeitet als Arzt. Über die Fotoplattform Instagram wurde Volt auf die junge Frau aufmerksam – unter „annamontura“ postete Polasek dort Beiträge zum Thema Klimawandel. Ihre Schwester markierte sie unter einem Volt-Beitrag, die Partei suchte Bewerberinnen für Brüssel und nahm Kontakt auf. „Ich habe mich dann über Volt informiert, fand es schlüssig und habe mich beworben“, sagt Anna Polasek. Sie wurde für das Team ausgewählt, trat bei den Grünen aus und bei Volt ein und reiste zu einem politischen Coaching in Berlin – das alles binnen weniger Monate. „Megawohl“ habe sie sich gefühlt, den Geist der Veränderung bei den Volt-Mitgliedern verspürt. „Sie möchten die Welt wirklich zu einem besseren Ort machen“, da ist sie sich sicher. „Und ich will Teil dieser Lösung sein.“

„Jetzt muss ich die Menschen überzeugen, dass ich kompetent genug bin und geeignet, Volt im Europa-Parlament zu vertreten“, sagt Anna Polasek. Mitte September findet in Erfurt eine Aufstellungsversammlung statt, dort hält sie eine fünfminütige Rede. Unter etwa 60 Bewerberinnen und Bewerbern werden dann vier Spitzenkandidaten ausgewählt. „Mir geht’s nicht um mich, sondern um die Sache und die Zukunft meiner Kinder. Das gibt mir so eine Kraft, das kann ich gar nicht in Worte fassen.“ An Konkurrenzkampf denke sie da nicht. Sollte sie gewählt werden, beginnt der Wahlkampf für die Europawahl 2024. Und wenn nicht? „Dann werde ich trotzdem dafür sorgen, dass Volt mit seinen Ideen bekannter wird.“

Klimaschutz, ein interdisziplinäres europaweites Miteinander und Verständnis für die Angst der jungen Generation, all diese Themen stehen auf Polaseks Agenda. „Ich glaube nicht an radikale Verbote“, sagt sie. „Der Hans aus Starnberg mit seinem Porsche Cayenne ist nicht schuld an der Klimakrise. Sondern das sind Shell, RWE, die Großen. Die Gesellschaft zerfleischt sich, und die reiben sich die Hände und machen einfach weiter.“ Sie wünsche sich einen Konsens. „Es wäre einfach schön, wenn sich der Einzelne mit der Klimakrise auseinandersetzen und feststellen würde, dass er im Kleinen etwas tun kann.“ Hilfreich sei, wenn die Menschen ins Gespräch gehen und sich öffnen könnten für die Sorgen einer Generation, die absolut berechtigt seien. „Dafür mache ich das, dafür habe ich mein ganzes Leben geändert. Weil ich so sehr in Sorge bin.“