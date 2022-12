Auf Eichenallee: Frontal gegen Baum gefahren

Von: Peter Schiebel

Nachdem der Fahrer die Kontrolle verloren hatte, fuhr dieser BMW frontal gegen einen Baum. © Feuerwehr Oberalting-Seefeld

Ein 69 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Eichenallee am Montagvormittag schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber flog ihn ins Klinikum Murnau.

Seefeld – Bei einem schlimmen Verkehrsunfall auf der Eichenallee bei Meiling ist am Montagvormittag ein 69 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizeiinspektion Herrsching auf Anfrage des Starnberger Merkur mitteilt, war der Mann aus Herrsching gegen 10 Uhr auf der Staatsstraße in Richtung Weßling unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er mit seinem BMW zwischen Seefeld und Meiling auf die Gegenfahrbahn und prallte am Straßenrand frontal gegen einen Baum. Dabei wurde er in dem Fahrzeug eingeklemmt. Andere Verkehrsteilnehmer waren nach Angaben der Beamten nicht an dem Unfall beteiligt.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehren Oberalting-Seefeld und Steinebach-Auing spreizten zunächst die Tür des Fahrzeuges auf, befreiten den Mann und drehten ihn nach Absprache mit dem Notarzt vorsichtig seitlich aus dem Wagen heraus. Anschließend wurde der Mann vom Rettungsdienst in einem Sanka versorgt und so weit stabilisiert, dass er vom Rettungshubschrauber ins Unfallklinikum nach Murnau geflogen werden konnte.

Die Eichenallee war während des Einsatzes komplett gesperrt. Der Verkehr wurde nach Angaben von Oberaltings Kommandant Harald Wagner über Meiling und Auing umgeleitet. Für die Absicherung war die Feuerwehr Meiling zuständig. Insgesamt waren neben Polizei, Rettungsdienst und Notarzt rund 35 ehrenamtliche Feuerwehrleute etwa eineinhalb Stunden im Einsatz. Die Drehleiter der Oberaltinger Feuerwehr wurde anschließend zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage nach Weßling alarmiert. Es handelte sich um einen Fehlalarm.