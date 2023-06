Auf Schlaglochsuche mit dem Smartphone

Von: Hanna von Prittwitz

Teilen

Smartphone an die Scheibe und los geht’s (v.l.): Petra Fürbeck (vialytics), Bauhofchef Manfred Scheicher, Bürgermeister Klaus Kögel und (draußen) Bauamtsleiter Ralf-Peter Beutel bei der Demonstration der digitalen Straßenerfassung. © Hanna von Prittwitz

Eine gute 2,3 – diese Note gibt die Software der Firma vialytics dem Straßennetz in Seefeld. Das ist viel besser, als Bauhof und Bauamt die Straßen bewertet hätten. Die Daten haben auch Einfluss auf die zukünftige Planung.

Seefeld – Der Erhalt der Straßen ist ein Kapitel für sich. Baumaßnahmen kosten immer gleich ein Vermögen. Und wo anfangen? Die Software der Firma vialytics aus Stuttgart soll in Seefeld in Zukunft dabei helfen, den Straßenzustand besser analysieren und den Unterhalt entsprechend objektiver planen zu können. Dafür haben Bauhofmitarbeiter die insgesamt 45 Kilometer Asphaltstraßen in Seefeld im Herbst abgefahren, die nächste Straßenzustandskontrolle soll demnächst folgen. Die Kosten betragen der digitalen Straßenanalyse pro Netzkilometer bis zu 130 Euro, abhängig von der Vertragslänge. Bürgermeister Klaus Kögel und Bauamtsleiter Ralf-Peter Beutel versprechen sich auf lange Sicht aber Einsparungen.

„Früher sind wir losgefahrne, ausgestiegen, habe uns die Straße angeschaut, Foto gemacht, aufgeschrieben“, erklärt Beutel. „Das endete oft in einer Zettelsammlung.“ Die Gemeinde habe sich andere Systeme angeschaut und für vialytics entschieden, „auch weil wir die Straßen zwei-, dreimal aufnehmen können“. Die Software befindet sich in einem Smartphone, das im Fahrzeug an der Windschutzscheibe befestigt wird. Alle vier Meter macht das Gerät ein Foto, der Algorithmus analysiert die Bilder auf Schäden an der Straßenoberfläche – in 15 Kategorien. Kennzeichen und Gesichter werden verpixelt. Per Bluetooth-Knopf am Lenkrad können während der Fahrt Markierungen gesetzt werden.

Wann die Gemeinde die Streckenaufzeichnungen macht, ist ihr überlassen. „Es ist gut, wenn es ein paar Tage trocken und nicht zu sonnig ist“, hat Bauhofchef Manfred Scheicher festgestellt. Er hatte den Zustand der Straßen in Seefeld auf Note 4 geschätzt. Dass es eine 2,3 geworden ist, erklärt Vialytics-Vertriebsleiterin Petra Fürbeck so: „Die Kommunen bewerten ihre Straßen oft schlecht, dabei sehen sie vielleicht wegen eines Flickerlteppich nur schlecht aus.“ Beutel ergänzt: „Man sieht subjektiv das Schlechte, das Gute registriert man nicht.“ Und über das Gute beschweren sich schließlich auch die Bürger nicht. Gerade die objektive Analyse durch sie Software schätzten die Kunden besonders, weiß Petra Fürbeck.

Dabei sei es wichtig, sich alle Straßen immer gut anzuschauen: „Es ist wie beim Zahnarzt. Je länger man wartet, desto tiefer die Löcher, desto teurer die Reparatur“, sagt Fürbeck. Das neue System spare dem Bauhof viel Personaleinsatz. Und es ist unkompliziert in der Handhabung. Das kann Scheicher bestätigen: „Wir bringen das Gerät an, dann fährt einer mit dem Bauhoffahrzeug zwei, drei Tage durch. Es ist einfach.“ Dabei können beispielsweise bei Baustellen immer auch einzelne Fotos gemacht werden. „Viele Kommunen dokumentieren alles und fahren viel herum“, weiß Fürbeck.

Auswertung am Bildschirm: So sieht das Ergebnis für Seefeld dann am Bildschirm aus. © HVP

Im Web-System der Firma vialytics wird das Ergebnis ausgewertet. Auf einer Karte können es sich dann die Gemeindemitarbeiter anschauen, Schäden markieren und einen Maßnahmenplan erarbeiten. Das erleichtert auch Entscheidungen im Gemeinderat, denn die Dokumentation ist besser. Nicht zuletzt erlangt die Gemeinde auch eine größere Rechtssicherheit. Dazu erzählt Fürbeck ein Beispiel, in dem ein Motorradfahrer eine Kommune wegen eines Schlaglochs nach einem Schaden verklagt hatte. Die Kommune flickte das Loch, dokumentierte dies aber nicht. Als ein zweiter Motorradfahrer ebenfalls mit einer Schadensersatzklage wegen dem gleichen Loch ums Eck kam, konnte die Kommune nicht belegen, dass sie es schon repariert hatte. „Sie hat zweimal gezahlt“, sagt Fürbeck.

Im Landkreis Starnberg arbeitet bisher nur die Gemeinde Krailling mit vialytics zusammen, und das seit drei Jahren. Der Vertrag mit Seefeld läuft insgesamt über fünf Jahre. „95 Prozent der Kommunen haben bisher verlängert“, sagt Fürbeck. Das Unternehmen betreut derzeit 300 Kommunen in sechs Ländern wie Frankreich, Österreich, Schweiz, Tschechien und Slowenien. Der kleinste Kunde hat neun Straßenkilometer in Schuss zu halten, der größte, die Stadt Prag, 3500 Kilometer. In Bayern sind 50 Kommunen mit vialytics unterwegs, vor zwei Jahren waren es erst zwei.

Kögel, Scheicher und Beutel sind zuversichtlich, auf das richtige System gesetzt zu haben. Dabei stehe die Gemeinde Seefeld noch ganz am Anfang der Nutzung, bemerkt Beutel: „Wir haben noch gar nicht alle Features im Blick.“