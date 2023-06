Aufführungen, Mitmach-Aktionen und Party

Von: Laura Forster

Ein halbes Jahrhundert TSV Hechendorf feiern am Wochenende mit einem vielfältigen Programm unter anderen (v.l.) Klaus Strupp (2. Vorsitzender), die Gründungsmitglieder Robert Schindlbeck, Helmut Lechner und Dr. Hartmut Gieseler sowie Vorsitzender Thomas Rogorsch. © andrea jaksch

Den TSV Hechendorf gibt es seit mittlerweile 50 Jahren. Das feiert der Sportverein am kommenden Wochenende mit einem bunten Programm – von Mitmach-Aktionen über Vorführungen bis zur Party im Zelt mit Live-Musik.

Hechendorf – Derzeit hat der TSV Hechendorf mehr als 1100 Mitglieder. Das bedeutet, dass fast jeder dritte Einwohner Teil des Sportvereins ist. Doch das war nicht immer so. „Bei der Gründung vor 50 Jahren gab es wenig Interesse an dem Verein“, erinnert sich Gründungsmitglied Helmut Lechner. Am kommenden Wochenende, 24./25. Juni, feiert der TSV sein Jubiläum im großen Rahmen. Das vielfältige Programm füllt das gesamte Wochenende. Eingeladen sind alle, die Lust am Sport haben.

Die Idee, einen eigenen Sportverein ins Leben zu rufen, kam in den frühen 70er-Jahren von zwei Seiten. „Wir haben früher immer am Sportplatz, der damals noch eine holprige schiefe Wiese war, Fußball gespielt und uns überlegt, selbst in Hechendorf was auf die Beine zu stellen“, sagt Robert Schindlbeck, ebenfalls Gründungsmitglied. Zur gleichen Zeit hatten die Organisatoren einer Gymnastikgruppe dieselbe Idee. „Wir haben uns dann im Gasthof Alter Wirt getroffen.“ Der TSV Hechendorf war geboren.

Schindlbeck erinnert sich, dass damals die Rivalität zwischen den Hechendorfern und den Seefeldern noch sehr groß war. „Das war kurz vor der Gebietsreform. Wenn wir damals Fußball gegeneinander gespielt haben, wurde schon gerauft. Das hat sich in den jüngeren Jahren aber mehr und mehr verflüchtigt.“ Fußball war und ist schon immer das Standbein des TSV Hechendorf. Es gibt zahlreiche Kinder- und Jugendmannschaften sowie Erwachsenengruppen. „Die Trainer arbeiten alle ehrenamtlich“, sagt Florian Brunner vom TSV. Ein Höhepunkt am kommenden Wochenende: Am Samstagnachmittag wird der TSV Hechendorf gegen den Sportverein der Partnergemeinde Gossensass spielen, sowohl mit einer Gründungsmannschaft als auch mit der 1. Herrenmannschaft. „Das hat schon Tradition“, sagt Brunner.

Besonders stolz sind die Hechendorfer Sportler auf ihre Trampolinabteilung, die bereits einige Talente hervorgebracht hat. Am Sonntag gibt es um 12.15 Uhr eine Trampolin-Vorführung mit einer Jugend-WM-Teilnehmerin. Allgemein besteht das Wochenende aus vielen Vorführung der einzelnen Abteilungen, aber auch Mitmachaktionen wie eine Kinderolympiade. Interessierte können sich aber auch im Badminton oder Tischtennis in der Sporthalle ausprobieren. Die Moderation des Jubiläums übernimmt der Fußball- und Alpinsportkommentator Bernd Schmelzer.

Am Samstagabend sorgt im Partyzelt an der Hechendorfer Sporthalle die Live-Band „Roy“ für Stimmung. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee, Kuchen sowie Wurst-, Käse- und Fischsemmeln, Spanferkel, Gegrilltem und Getränken gesorgt. Am Sonntag gibt es um 10 Uhr ein Weißwurstfrühstück mit der Hechendorfer Blasmusik. „Der TSV Hechendorf steht auch für Dorfgemeinschaft, deshalb denke ich, dass das ein richtiges Dorffest wird“, freut sich Gründungsmitglied Dr. Hartmut Gieseler auf die Veranstaltung.

Das Programm des Jubiläumswochenendes gibt es unter www.tsv-hechendorf.de.