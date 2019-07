Baden am Pilsensee: Hoffnung für die Wurzn

Der Badeplatz „Zur Wurzn“ am Pilsensee soll im Herbst überarbeitet werden. Neue WCs sind geplant - aber nach wie vor keine Duschen.

Seefeld – Der Badeplatz „Zur Wurzn“ am Pilsensee führt ein verwunschenes Dasein. Im Seefelder Gemeinderat ist die kleine Badestelle direkt an der Staatsstraße 2068 zwischen Seefeld und Herrsching immer wieder Thema. Meistens natürlich im Sommer. In der jüngsten Sitzung wagten die Senioren einen erneuten Vorstoß. Sie beklagten die in ihren Augen zunehmende Verwahrlosung des Geländes. Doch es gibt gute Nachrichten: Laut Erholungsflächenverein, der für das Gelände zuständig ist, wird der Badeplatz noch in diesem Herbst auf Vordermann gebracht.

In der Bürgerfragestunde vor der Sitzung ergriff der Seefelder Fritz Hanrieder das Wort. Er stellte sich als Sprecher einer Gruppe von zehn bis 20 Personen vor, die auf dem 1,5 Hektar großen Areal an der stark befahrenen Staatsstraße regelmäßig zum Schwimmen gehen. Das Ungemach beginne schon auf dem Parkplatz, sagte Hanrieder. „Der ist in einem schlechten Zustand.“ Um zum Badeplatz zu gelangen, müssen die Besucher durch einen kleinen Tunnel. „Der wuchert langsam zu.“ Auf dem Badeplatz dann herrsche immer wieder Unordnung. Die 0,8 Hektar große Liegewiese werde zwar gemäht, „aber das Gras wird liegengelassen und vergammelt“. Der Uferbereich sei ausgewaschen, der Einstieg ins Wasser nur über Kiesel möglich. Dabei sei einst die Rede von einem neuen Steg gewesen. Vor allem aber sei die Dusche schon lange gesperrt. „Wir sind der Meinung, dass man sich drum kümmern muss“, schloss Hanrieder.

Über die Zuständigkeiten entwickelte sich eine längere Debatte

Über die Zuständigkeiten entwickelte sich eine längere Debatte. Das Grundstück gehört dem „Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete“, kurz Erholungsflächenverein genannt. „Das wissen die Leute aber nicht, sondern sie machen die Gemeinde dafür verantwortlich“, stellte Martin Dosch (CSU) fest und sprach von einem „Schandfleck“. Für den Unterhalt des Badeplatzes „Zur Wurzn“ ist das Landratsamt zuständig, das wiederum einen Teil der Aufgaben an den Seefelder Bauhof vergeben hat. „Wir leeren die Mülleimer, mähen und flicken die Löcher auf dem Parkplatz“, erklärte dessen Leiter Manfred Scheicher in der Gemeinderatssitzung. Die Gestaltung liegt indessen in den Händen des Vereins, der rund um München Flächen der Allgemeinheit unentgeltlich zur Verfügung stellt.

„Da ist wirklich allerhand sanierungsbedürftig“, bestätigte gestern Jens Besenthal, Geschäftsführer des Erholungsflächenvereins, gegenüber dem Starnberger Merkur. Daher habe man mit der Landschaftsplanerin Monika Treiber ein Konzept erstellt, das schon im Frühjahr hätte umgesetzt werden sollen. „Da haben wir aber keine Baufirmen bekommen.“ Nun werde das Gelände im Herbst überarbeitet, das Toilettenhäuschen erneuert. Duschen werde es auch in Zukunft aber keine geben. „Deren Unterhalt ist zu aufwendig“, sagte Besenthal. Der Verein sei auch der Meinung, dass sie anbetracht der Wasserqualität nicht nötig wären. Auch einen Steg wird es nicht geben. Unterhalt und vor allem die Enteisung im Winter seien zu kostenintensiv. „Langfristig müssen auch der Kiosk und das Umfeld renoviert werden, aber da läuft noch der Pachtvertrag“, sagte Besenthal. „Jetzt ist erst mal der Badeplatz dran.“

Lesen Sie auch:

Das auf Gut Delling ansässige Unternehmen TQ-Systems feiert Geburtstag: Es wurde vor 25 Jahren in einem Kuhstall gegründet.