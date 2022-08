Bei Gemeindeübung läuft alles glatt

An die 100 Feuerwehrler aus der gesamten Gemeinde Seefeld nahmen an der Übung teil. © freiwillige feuerwehr hechendorf

Seit vielen Jahren findet in der Gemeinde Seefeld immer am ersten Montag im August die traditionelle Gemeindeübung aller Freiwilligen Feuerwehren statt. Heuer war die Feuerwehr Hechendorf mit der Organisation betraut.

Hechendorf - In einer Halle des landwirtschaftlichen Anwesens Dosch am Oberfeld ist ein Brand ausgebrochen. Reicht beim Löschangriff das Wasser? Wie gelingen die gemeinsamen Abläufe? All dies stand bei der Übung auf dem Prüfstand. Und es lief wie geschmiert, Hechendorfs Kommandant Benjamin Grütze war vollauf zufrieden: „Es hat alles prima geklappt.“

Fast 100 Feuerwehrmänner und -frauen waren am Montagabend auf dem Anwesen Dosch zusammengetroffen. Die Einsatzleitung hatte die ausrichtende Wehr Hechendorf, sie nahm auch den Erstangriff vor. Die Rettungskräfte bargen Gasflaschen, ein Sicherheitstrupp übernahm einen Atemschutznotfall. Die Feuerwehr Oberalting unterstützte mit Löschfahrzug und Drehleiter sowie Atemschutzgeräteträgern. Die Meilinger Wehr stellte die Wasserversorgung für die Drehleiter sicher, die Feuerwehren Drößling und Unering bauten einen Riegel zur nachbarschaftlichen Bebauung. Anschließend besprachen die Einsatzkräfte die Übung. Bei einer Brotzeit tauschten sich die Rettungskräfte noch untereinander aus, besichtigten das neue Feuerwehrgerätehaus der Hechendorfer und das neue Fahrzeug der Meilinger Wehr. „Wir haben sehr gut zusammengearbeitet“, sagte Benjamin Grütze.