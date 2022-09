Benefizabend mit Schwung und Appellen

Nachbarschaftshilfe Seefeld

Seit 40 Jahren macht sich die Nachbarschaftshilfe Seefeld für Senioren und Familien stark. Ihr helfender Arm reicht bis Meiling, Delling, Hechendorf und sogar Weßling – wöchentlich werden ringsum rund 50 Pflegefälle betreut. Mit einem Benefizabend gelang der NBH am Samstag eine Premiere, die zugleich Geld in die Kasse spülte.

Seefeld – „Ihre Hilfe scheint uns fast unerlässlich, und deshalb veranstalten wir diesen Benefizabend“, hieß es in der Einladung zu einem Benefizabend, zu dem die NBH Seefeld am Samstag in den Pfarrsaal St. Peter und Paul geladen hatte. Der Erlös kommt vollständig der NBH zugute, die nicht nur finanziell am Limit wirtschaftet. „Wir haben seit einem Jahr die ambulante Pflege Hechendorf übernommen und auch die NBH Weßling hat ihre Organisationsstrukturen geändert. Auch von dort haben wir Pflegefälle übernommen“, erklärte Patricia Kalchschmidt, Geschäftsführerin und zweite Vorsitzende, und bedauerte den chronischen Mangel an Fachpersonal. Vorsitzender Elmar Striegl betonte: „Die ambulante Tagespflege ist ein Standbein. Aber wir finden fast kein Personal. Wir würden sofort Fachkräfte einstellen und auch regelmäßig weiterbilden. Die jungen Menschen fehlen – uns fehlt die Jugend.“

Einen Höhepunkt wie den Benefizabend habe die NBH noch nie durchgezogen, freute sich Striegl. Kulinarische Unterstützung kam vom Gasthaus Ruf und von der Pizzeria Sportivo. Moderiert wurde der Abend von Walter Pohl, der beim Anblick des mit rund 100 Gästen besetzten Saales erfreut bemerkte: „Es ist schön voll hier.“ Als jüngster Musiker brillierte der erst 15-jährige Jakob Zeller am Piano. Die Kalchschmidts waren ganz zufällig auf das Talent des Nachbarsbuben aufmerksam geworden, der den Saal noch vor dem Menü mit Swing und Improvisation in Stimmung brachte: „Wir hören ihn immer beim Üben.“ Groove von Musikern reiferen Semesters gab es mit Altbürgermeister Wolfram Gum (E-Gitarre) und Claus Angerbauer (Gitarre und Gesang). Die Stimmung war familiär und ausgelassen.

Auf Unterstützung aus der eigenen Familie konnte sich Patricia Kalchschmidt verlassen. Nach dem Aufwand für den Benefizabend befragt, zählte ihr Mann Ulrich auf: „Einladungen verschicken, Plakate aufhängen – wir waren schon vier Wochen dran.“ Ebenso wie das Jazz-Sextett „Lakefield 6“ verzichteten alle Künstler zugunsten des Benefizabends auf ihre Gage.

Aktuell zählt die NBH Seefeld gut 500 Mitglieder, 50 ehrenamtliche Helfer und knapp 40 Festangestellte. Auch Vizebürgermeister Thomas Zimmermann war dankbar: „Wir sind stolz, sie zu haben. Die Nachbarschaftshilfe ist keine Selbstverständlichkeit. Sie leisten tolle Arbeit, das ist ein unverzichtbarer Beitrag für die kommunale Daseinsvorsorge.“

Nilda Höhlein