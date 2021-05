Beste Schwestern übernehmen Patenschaften

100 Jahre Soroptimismus

Weltweit wird in diesem Jahr 100 Jahre Soroptimist International (SI) gefeiert. Ein Grund für die Mitglieder des Soroptimist Club Fünfseenland (gegründet 1994) zurückzublicken auf das Gründungsritual im Jahre 1921.

Seefeld - Damals setzten sich 80 Frauen aus Wirtschaft und Gesellschaft in Oakland/Kalifornien für den Erhalt der legendären jahrhundertealten Redwood-Bäume ein. 100 Jahre später übernimmt deshalb nun daran angelehnt der Club Fünfseenland als ein Zeichen von Ökologie und Beständigkeit vier Patenschaften für junge Bäume an der Seefelder Eichenallee.

1921 begann die wechselhafte Geschichte eines weltweiten Netzwerks berufstätiger Frauen. Soroptimist International hat rund 70.000 Mitglieder in 118 Ländern. SI ist ein Forum für den Austausch von Wissen und Erfahrungen. Bei den monatlichen Clubtreffen stehen Vorträge und Diskussionen zu gesellschaftspolitischen Themen im Mittelpunkt. Der Name „Soroptimist“ ist abgeleitet vom lateinischen sorores optimae und bedeutet so viel wie „beste Schwestern“. 1994 wurde der Club Fünfseenland gegründet, bis heute hat der Club circa 200 000 Euro in lokale, regionale und internationale Projekte investiert.

Drei der gesponserten Bäume, Patenbaum Eiche 701, 724 und 793, wurden 2018 gepflanzt und haben bereits eine Höhe von circa drei Meter erreicht, der vierte Baum, 263a hat den winterlichen Frost nicht überstanden und wird im Herbst nachgepflanzt. Besagte Bäume werden aus Anlass der offiziellen Patenschaftsübergabe mit einer kleinen Schleife gekennzeichnet. Die Seefelder Eichenallee ist eine der längsten und schönsten ihrer Art in Europa. Zuständig für den Erhalt der historischen Allee ist das Staatliche Bauamt Weilheim, Abteilung Straßenbau. Insgesamt 685 Eichen im Alter zwischen fünf und 250 Jahren zählt ein Gutachten auf der 2,8 Kilometer langen Strecke.

Im Zuge der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen plant der Club Fünfseenland im Juni eine Autorenlesung mit Stefanie Schuster, Autorin der Trilogie „Die Wunderfrauen“. Im Juli soll einen Kinotag mit Gästen auf dem Museumsschiff in Tutzing folgen.