BN sieht schwarz für die Kiebitze

Von: Hanna von Prittwitz

Ein kleiner Kiebitz, auch Pulli genannt. Das Foto entstand 2018, nachdem sich zwei Jungvögel auf den Radweg nahe der Brutkolonie im Aubachtal verirrt hatten und dort aufgelesen werden mussten, damit sie nicht buchstäblich unter die Räder kommen. © privat

Im Aubachtal in Hechendorf ist wieder der erste Kiebitz gelandet. Seit Jahren wird dort mit großer Anstrengung versucht, eine Kolonie zu etablieren. Im vergangenen Jahr jedoch ging die Brut verloren, weil der um das Brutareal errichtete Zaun defekt war. Günter Schorn, Vorsitzender der LBV-Kreisgruppe Starnberg ist pessimistisch, dass es heuer besser läuft.

Hechendorf - In einer Pressemitteilung erklärt Günter Schorn, warum er um das Projekt fürchtet, und kritisiert vor allem die Untere Naturschutzbehörde (UNB), die sich zuletzt auch geweigert habe „mit uns zu sprechen“

Die Aussichten für die Kiebitze seien denkbar schlecht, so Schorn in seiner Erklärung. Zwar sei eine Brache von etwa 1,2 Hektar freigelassen. „Aber die darauf befindlichen Nassstellen sind zugewachsen und damit für den Kiebitz unbrauchbar.“ Auch die Wintereinsaat rundum lasse nichts Gutes erwarten. „Denn alle Studien zeigen, dass der Bruterfolg bei Wintergetreide gegen Null geht durch die schnell aufwachsende und viel zu dichte Ansaat.“

Auf Mitarbeit des BN verzichtet

Wie im vergangenen Jahr solle um die Brache wieder ein Elektrozaun aufgestellt werden. „Im Gegensatz zum letzten Jahr soll dieser gepflegt werden, damit er durchgängigen Schutz durch den Strom bietet. Doch wie das erfolgen soll, bleibt weiterhin ungeklärt.“ Denn meist falle der Pflegetermin in die kritische Jungenaufzuchtphase oder in die Zweitbrut, in der eine längere Begehung des Ackers schnell zu einer Störung und damit Unterkühlung oder Überhitzung der aufgescheuchten Pulli führen könne. „Dies hat dann den Tod der Brut zur Folge.“

Verärgert ist Schorn über das Vorgehen der UNB und auch der Arbeitsgemeinschaft Starnberger Ornithologen (ASO). „Seit der vollständigen Übernahme durch die UNB und ASO im Jahr 2020 konnte keine Kiebitzbrut mehr flügge werden. Dadurch liegt die Reproduktionsrate bei Null.“ Schorn beklagt, dass man auf die Mitarbeit des Bund Naturschutz verzichte, der in den drei Jahren zuvor zu Jahren mit mehr als 20 Kiebitzpulli gesorgt habe. Schorn: „Ich kritisiere die fachlich fragwürdige Lösung, denn leider war die Untere Naturschutzbehörde zu einem fachlichen Austausch mit den ehrenamtlichen Naturschützern und Naturschützerinnen des BN nicht bereit. Man hätte kreative Lösungen finden können, um eine Wiederholung des letztjährigen Desasters, bei dem alle neun Jungvögel verloren gingen, abwenden zu können.“

Verletzung des Bundesnaturschutzgesetzes

Problematisch sei auch die Verkleinerung des Brutareals durch das Wintergetreide, das den ehemals sieben Brutpaaren keinen ausreichenden Platz zum Brüten lasse. Der Versuch der Brutplatzlenkung, den die UNB empfehle, führe jedoch zu einer Verkleinerung der Population. Denn die Kiebitze bevorzugten einen Abstand von 30 bis 40 Metern zwischen den Gelegen. „Studien gehen von einem Raumbedarf von 1 bis 3 Hektar pro Brutpaar aus.“ Bereits im vergangenen Jahr hatte das Brutareal reduziert werden sollen, indem auf einer Fläche von etwa zwei Hektar der Wickroggen nicht gepflügt wurde. „Erst nach Intervention über eine Anfrage im Bayerischen Landtag wurde das fragwürdige Vorgehen beendet und ein offener Rohboden hergestellt“, so Schorn. Die Verkleinerung des Brutareals stelle eine Verletzung des Bundesnaturschutzgesetzes dar. „Wir haben uns mit einer Bitte zu einem Termin an die Höhere Naturschutzbehörde bei der Regierung von Oberbayern gewandt, damit für die Kiebitze eine gute Lösung gefunden wird, die ihr Überleben in Seefeld-Hechendorf gewährleistet“, berichtet Schorn abschließend.

Die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt Starnberg war am Faschingsdienstag für Nachfragen zum Thema nicht erreichbar. Barbara Beck, Sprecherin des Landratsamts, kündigte jedoch eine Stellungnahme an. Pit Brützel, Leiter der ASO, wollte sich zu der Diskussion nicht näher äußern. Nur so viel: „Wir werden auch in diesem Jahr die UNB beim Monitoring unterstützen.“ Man habe mit dem Landwirt vor Ort sehr gut zusammengearbeitet, mit elf Pulli habe es auch einen Bruterfolg gegeben.