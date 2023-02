„Bürgerinitiative Spitzstraße“ hat Fragen

Von: Hanna von Prittwitz

In der Kritik: die Planung der Gemeinde Seefeld, die an der Spitzstraße in Hechendorf zwei Wohngebäude mit insgesamt 24 Appartements bauen möchte. © Andrea Jaksch

In Hechendorf wächst der Widerstand gegen die Pläne der Gemeinde Seefeld, an der Spitzstraße zwei Gebäude mit insgesamt 24 Wohnungen zu bauen. Nun hat sich die „Bürgerinitiative Spitzstraße“ gegründet.

Hechendorf – Elisabeth Kern wohnt an der Spitzstraße in Hechendorf und ist entsetzt von den Plänen der Gemeinde Seefeld. Diese sehen bekanntlich 24 Wohnungen in zwei Gebäuden direkt südlich angrenzend an das neue Einheimischenmodell am Höhenweg vor. „Wir wollen, dass die Gemeinde sich mit Alternativen befasst statt gleich den Spatenstich zu setzen“, sagt Kern, eine 47 Jahre alte Sprachwissenschaftlerin. In der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend wollte die neue Initiative zur Bürgerfragestunden mit ihrem Anliegen aufschlagen und viele Fragen stellen, die sie zuvor an die Gemeinde und auch die Presse verschickt hatte.

Zunehmend mehr Menschen sähen die Pläne äußerst kritisch, berichtet Kern. Angefangen bei der Länge des einen Baukörpers von mehr als 50 Metern über die Dreigeschossigkeit der Gebäude bis zum niedrigeren Stellplatzschlüssel für das Projekt. Kern interessiert insbesondere die Frage, was die Voraussetzungen für die Förderungen für ein Projekt dieser Art ist. „Das wird immer wieder aufgeführt als Argument für die Anzahl der Wohnungen.“

Die Initiative fordert zudem Einsicht in den aktuellen Bebauungsplan, in dem die vorgenommenen Änderungen im Vergleich zur Originalversion von 2017 deutlich erkennbar sind. Wie berichtet, war im ursprünglichen Bebauungsplan für das Spitzstraßen-Projekt eine Art Platzhalter mit drei Gebäuden und rund 20 Wohnungen eingezeichnet worden, dann wurde erst das Einheimischenmodell geplant. Die Bürgerinitiative will darüber hinaus wissen, an wen die Wohnungen vergeben werden sollen, und ob es ein „Wort-case-Szenario“ für den Fall gibt, dass doch sehr viel mehr Fahrzeuge vorhanden sein werden als Stellplätze eingeplant sind.

Derzeit seien noch keine Drittfahrzeuge sowie Besucherfahrzeuge und Anhänger einkalkuliert, so die Bürgerinitiative in ihrem Fragebogen. „Bereits jetzt gibt es erhebliche Spannungen innerhalb des Neubaugebiets aufgrund zu weniger Parkplätze.“ Die Bürgerinitiative fordert aufgrund des zu erwartenden Fahrzeugaufkommens auch ein Verkehrssicherheitskonzept. „Besonders diese Stelle in Hechendorf ist aufgrund der dichten Bebauung und hohen Anzahl von (potenziellen) Anwohnern kein Ort für Experimente hinsichtlich Carsharing und Neuer Mobilität“, so die Bürgerinitiative weiter. „Deshalb benötigen wir von der Gemeinde Beispiele für ein vergleichbares Carsharing-System in einer ruralen Kommune von vergleichbarer Größe.“ Die Gemeinde habe dazu „sicherlich eine nachweisbare Recherche betrieben und relevante Daten erhoben. Hier benötigen wir Ortsnamen und Adressen, um uns ebenfalls ein Bild über das Funktionieren machen zu können.“

Die Bürgerinitiative fragt sich zudem, „warum ausgerechnet bei diesem Projekt in der Planung keine Anpassung an vorhandene Bebauung berücksichtigt“ worden sei. Schließlich müssten Höhe und bebaute Fläche mit vorhandenen Baulichkeiten vergleichbar sein. Das sei aber nicht der Fall: „Es widerspricht eindeutig dem Ortscharakter generell, und auch der Siedlungscharakter des Einheimischenprojekts im Speziellen wird nicht gewahrt.“ Laut Elisabeth Kern besteht die Initiative derzeit aus rund 15 Mitgliedern, darunter Nachbarn aus dem Einheimischenmodell, aber auch Seefelder. „Es ist uns wichtig, dass die Fragen beantwortet werden“, kündigte er im Vorfeld zur Sitzung an.

Laut Seefelds Geschäftsstellenleiter Fritz Cording soll Ende März eine Infoveranstaltung zu dem Projekt stattfinden. Bürgermeister Klaus Kögel ist erkrankt, ihn sollte am Dienstagabend Vizebürgermeister Thomas Zimmermann vertreten. „Es ist uns wichtig, dass die Fragen beantwortet werden“, kündigte er im Vorfeld zur Sitzung an.