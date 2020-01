Bürgermeisterwahl in Seefeld: Starnberger Merkur lädt zur Podiumsdiskussion

Vier Bürgermeisterkandidaten gibt es in Seefeld bei den Kommunalwahlen am 15. März. Wer wissen will, wie sie ticken, sollte zur Podiumsdiskussion des Starnberger Merkur kommen.

Seefeld – Wie geht es in den nächsten Jahren in Seefeld politisch weiter? Wer wird Bürgermeister oder Bürgermeisterin als Nachfolger von Wolfram Gum, der nach 30 Jahren im Amt nicht mehr antritt? Antworten auf diese Fragen bringt der 15. März, wenn die Menschen im Freistaat zur Kommunalwahl aufgerufen sind (oder spätestens der 29. März, falls es zu einer Stichwahl kommt). Antworten auf Ihre Fragen zur Zukunft Seefelds, liebe Leserinnen und Leser, bringt aber bereits der 17. Februar. An diesem Montag bittet der Starnberger Merkur die vier Bürgermeisterkandidaten nämlich zur Podiumsdiskussion: Klaus Kögel (CSU), Thomas Zimmermann (Grüne), Petra Gum (FWG) und Johanna Senft (BVS) wollen sich dann den Fragen stellen, die Seefeld bewegen.

Podiumsdiskussion in Seefeld: So können Sie Fragen stellen

Welche das sind, können Sie, liebe Leserinnen und Leser, mitbestimmen. Schreiben Sie uns, was Ihnen unter den Nägeln brennt oder was Sie von den Kandidaten wissen wollen. Per E-Mail an redaktion@starnberger-merkur.de, per Fax an (0 81 51) 26 93 40 oder postalisch an Starnberger Merkur, Maximilianstraße 13, 82319 Starnberg. Wir werden die Fragen sammeln und thematisch bündeln. Mit Ihrer Einsendung erklären Sie sich damit einverstanden, bei der Veranstaltung als Fragesteller genannt zu werden.

Die Podiumsdiskussion beginnt am Montag, 17. Februar, um 19 Uhr im Sudhaus von Schloss Seefeld. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Moderiert wird der Abend von Redaktionsleiter Peter Schiebel.

Die Podiumsdiskussion in Starnberg

Der Starnberger Merkur übertrug die Podiumsdiskussion in Starnberg per Live-Stream. Hier sehen Sie sie in voller Länge.

