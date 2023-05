Chirurg der alten Schule geht in Ruhestand

Von: Hanna von Prittwitz

Ein Chirurg der alten Schule verlässt das Krankenhaus Seefeld: Dr. Rudolf Frank (l.) geht in den Ruhestand. „Eine traurige Personalie“, findet Starnbergs Klinikchef Dr. Thomas Weiler. © Andrea Jaksch

Er dürfte weit über Seefelds Grenzen bekannt sein: Dr. Rudolf Frank. Gestern nahm Starnbergs Klinikchef Dr. Thomas Weiler Abschied von dem Chirurgen, der 22 Jahre das Krankenhaus Seefeld prägte.

Seefeld – Dr. Rudolf Frank (65) schätzt es gar nicht, wenn um seine Person Wirbel gemacht wird. Daher mussten seine Kollegen im Krankenhaus Seefeld das Abschiedsfest für ihn sozusagen heimlich organisieren, als Überraschungsparty. „Da war plötzlich ganz viel Halligalli“, sagt Frank und lächelt verlegen. Das habe ihn dann schon gerührt. Ähnlich schwierig findet er das Pressegespräch zu seinem Ruhestand mit Klinikchef Dr. Thomas Weiler und der Lokalpresse. Aber dann erzählt er doch ein bisschen.

Starnbergs Klinikchef Weiler ist bei dieser Personalie schwer ums Herz. Als Weiler 2004 im Krankenhaus Starnberg anfing, hätten alle gesagt: „Die Unfallchirurgie findet in Seefeld statt.“ So war es auch. Franks Ruf reichte weit über den Landkreis hinaus. Er sorgte dafür, dass die kleine Klinik in der Endoprothetik einen großen Ruf erlangte, operierte selbst rund 1500 Hüften und 1500 Kniegelenke. 2016, als die Klinik Seefeld finanziell in Schwierigkeiten geriet, hielt Frank dem Haus die Treue. „Dafür kann ich ihm nicht genug danken“, sagt Weiler.

Bei allem war Frank nicht nur im OP eine Koryphäe. Am Herzen lag ihm auch das Miteinander. „Menschlichen Druck unter den Mitarbeitern, das hätte ich gar nicht ertragen“, sagt er. Wann immer es ging, nahm er sich Zeit für Gespräche mit den Patienten, und wenn es am Wochenende war. Er schien immer da zu sein, strich durch die Flure, schaute dort ins Zimmer, sprach hier ein paar Worte.

Geboren wurde Frank am 18. Mai 1958 in München als Sohn eines Schlossers. Das Handwerk interessierte ihn, früh zeichnete sich ab, dass Frank Arzt und schließlich auch Chirurg werden würde. Mit einem Einser-Abitur konnte er 1977 sofort an der LMU München loslegen. Bevor er 1991 als Oberarzt im Klinikum Starnberg anfing, arbeitete er in Fürstenfeldbruck, in Ulm und zwischendrin schon in Starnberg. In Summe war er zehn Jahre in der Kreisklinik und etablierte dort nach einer Zusatzausbildung in Dachau die Endoprothetik. Weil er mit seinem Vorgesetzten in Starnberg aneinandergeriet, wechselte er 2001 ins Krankenhaus nach Seefeld zum damaligen Chefarzt Dr. Nikolaus Hermes. Dort baute er neben der Endoprothetik auch die Unfallchirurgie aus, holte Kollegen wie Dr. Klaus Bachfischer mit Belegbetten ins Haus. Ein Detail am Rande darf hier verraten werden: Seine beiden Hüften hat Frank von Bachfischer operieren lassen. Eine Auszeichnung unter Kollegen.

Er habe sich in Seefeld immer sehr wohl gefühlt, sagt Frank. „Ich habe ohnehin schon seit 1997 in Seefeld gewohnt, und ich kannte Dr. Hermes.“ Auf die Uhr schaute Frank offensichtlich nie. „Ich bin gegangen, wenn die Arbeit getan war. Ich bin noch vom alten Schlag.“ 60-Stunden-Wochen waren keine Ausnahme. An den Wochenenden setzte er sich zu seinen Patienten. „Das Menschliche habe ich genossen, das war mir wichtig.“ Zudem sei in einem kleinen Haus alles auf dem kleinen Dienstweg möglich – oftmals auch zum Wohle der Patienten.

Die Veränderungen im Gesundheitssystem spürte Frank natürlich. „Die Anforderungen durch die EDV, das war ein Problem.“ Er findet es furchtbar, die Patientendaten schon während eines Gesprächs einzutragen, womöglich noch mit dem Rücken zum Patienten sitzend. „Das geht nicht.“ Allein schon, um einen Patienten zum Röntgen zu schicken, bedürfe es einer umständlichen Anmeldung. „Ich habe vieles oft erst danach ausgefüllt.“

Die Position des Chefarztes – Weiler hat diese auch an Frank herangetragen: „Er sagte: Na, das brauche ich nicht.“ Er habe auf Titel keinen Wert gelegt, erklärt Frank, auch wenn das vielleicht mit tariflicher Verbesserung einhergegangen wäre. „Ich habe es auch auf die Funktion des leitenden Oberarztes nicht angelegt.“ Das war aber aus formellen Gründen notwendig.

Der morgige Donnerstag ist Franks erster offizieller Tag im Ruhestand. Sein letzter Arbeitstag liegt schon etwas länger zurück, er musste noch Resturlaub abbauen. Kurz darauf erkrankte er schwer am Auge. Heute ist alles wieder gut. „Aber ich hatte noch gar keine Zeit, mir vorzustellen, wie sich das nun anfühlt mit dem Ruhestand.“ Vermutlich sei daheim mit seiner Frau das ein oder andere neu zu organisieren. Seine beiden Kinder leben in München, Mediziner sind sie nicht geworden: „Das hat sie vermutlich abgeschreckt, dass ich oft spät nach Hause gekommen bin“, flachst Frank. Langweilig wird es ihm nicht werden, dafür sorgt schon Magyar-Vizsla-Hündin Mila. Und die Kollegen haben ihm neben einem Zitronenbäumchen einen Zugspitzen-Rundflug und eine Ballonfahrt geschenkt. Und ein Fotoalbum voller Erinnerungen.