Chöre finden zusammen

Von: Hanna von Prittwitz

Der Geehrte und zwei Gratulanten: Der Hechendorfer Peter Rehm (r.) nahm von Gebhard Fritschi (l.) und Heini Lochner, beide vom Liederkranz Seefeld, Glückwünsche für langjährige Mitgliedschaft entgegen. © Rainer Hange

Ein Fest und eine Auszeichnung: Beim traditionellen Sommerfest des Seefelder Männerchors zeigte sich eine positive Entwicklung.

Seefeld – Großer Trubel herrschte am Samstag im Garten der katholischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul in Seefeld-Oberalting. Der Männerchor Seefeld, Liederkranz Eintrachtshausen, hatte zu seinem traditionellen Sommerfest geladen. Peter Rehm aus Hechendorf erhielt in diesem Rahmen eine besondere Ehrung. Langsam scheinen die drei Männerchöre Seefeld, Hechendorf und Wörthsee zu verschmelzen.

Prof. Gerd Hirzinger spielte Akkordeon, Pressesprecher Rainer Hange und andere gaben Lieder und Arien zum Besten, gemeinsam hob man die Stimme: Im Pfarrgarten war fast vergessen, dass die Zeiten auch für Chöre nicht so einfach sind. Vor diesem Hintergrund hatte sich Franz Obkircher, der im März überraschend verstorbene und langjährige Vorsitzende des Männergesangvereins Hechendorf, um Nachwuchs bemüht (wir berichteten). Auch die kurzzeitig gegründete Chorgemeinschaft mit den Sängern in Wörthsee konnte die Situation nicht retten.

Davon profitiert heute der Liederkranz in Seefeld. „Wir haben mittlerweile fünf, sechs Männer, die bei uns singen“, sagte am Sonntag Rainer Hange. Aufgelöst seien die beiden anderen Gesangsvereine jedoch noch nicht, es seien noch Fristen und Formalitäten einzuhalten. Hange weiß auch, dass zumindest zwischen den Hechendorfer und Seefelder Chören einst ein eher schwieriges Verhältnis bestand. Das scheine sich nun zu lösen. „Es war jedenfalls ein sehr schönes Miteinander am Samstag“, sagte Hange. Seit vielen Jahren schon wird der Chor von Johanna Dömel geleitet. „Sie kann mit uns alten Herren gut umgehen“, sagt Hange. Diese Beständigkeit habe im Ganzen eine positive Wirkung auf das Bestehen des Chores.

Vor vier Jahren war auch Peter Rehm nach 29 Jahren im Hechendorer Liederkranz zum Singen nach Seefeld gefahren. Die Pandemie verzögerte seine Ehrung. Sie wurde nun im Pfarrgarten nachgeholt. „Für 33 Jahre aktives Singen im Chor, resultierend aus 29 Jahren Liederkranz ,Auf freier Höh’ Hechendorf und vier Jahre Seefeld, sprechen wir Herrn Peter Rehm unseren aufrichtigen Dank und Anerkennung aus“, heißt es in der Urkunde für den Hechendorfer, die ihm Roland Werb und Erich Kopatsch überreichten. Vom Sängerbund gab es dazu die Sängernadel für 30 Jahre. Gratulationen folgten von allen Seiten. „Es ist schön, dass die einstige Konkurrenz zwischen den Chören langsam hinfällig ist“, freute sich Hange.