Container verschwinden nach und nach

Von: Hanna von Prittwitz

Bald weg: Seit einiger Zeit läuft der Abbau der Containeranlage am Keltenweg in Hechendorf. Auf lange Sicht könnten in diesem Bereich Gewerbeflächen entstehen. © Andrea Jaksch

Von der Containeranlage am Keltenweg in Hechendorf ist nicht mehr viel übrig: Arbeiter haben schon vor Wochen mit der Demontage begonnen. Was in Zukunft mit dem Grundstück geschieht, ist noch offen.

Hechendorf – Google zeigt unter der Adresse Keltenweg 5 in Hechendorf ein „Flüchtlingslager“ an. Das gab es dort nie, wohl aber eine Wohnanlage mit Containern, in der seit Frühjahr 2016 bis zu 40 Menschen, anfangs vornehmlich aus Eritrea, lebten. Zu sehen ist von der Anlage heute nicht mehr viel. Die Holzumhausungen sind abmontiert, einige Container bereits abtransportiert. „Insgesamt ein Drittel haben wir bisher verkauft“, sagt Bürgermeister Klaus Kögel auf Anfrage. Einen Container habe die Gemeinde der Feuerwehr überlassen. Was mit dem Rest geschieht, muss sich noch finden. „Notfalls müssen wir sie verschrotten.“

2015 hatte die Gemeinde Seefeld die mehr als 40 gebrauchten Container der Firma Scheitz in Andechs abgekauft. Der Einzug verzögerte sich wegen Arbeiten am Dach. Damals fiel deswegen der Fasching in Hechendorf aus – denn die Geflüchteten waren im Bürgerstadel untergebracht und mussten dort länger bleiben als erwartet. Seefelds damaliger Bürgermeister Wolfram Gum betrachtete den Kauf der Container als Glücksfall – tatsächlich waren Wohncontainer und Traglufthallen im September 2015 Mangelware und auch teuer, die Bürocontainer jedoch im Vergleich dazu günstig.

Die Gemeinde stellte die Container auf und vermietete sie anschließend an das Landratsamt, ein engagierter Helferkreis kümmerte sich um die Integration der rund 40 Geflüchteten, die in die Anlage einzogen. Die meisten von ihnen sind heute in Lohn und Brot, die Belegung wechselte nach und nach. Nun stehen die Container seit Monaten leer. Denn schon im Spätsommer 2022 hatte das Landratsamt eine vorzeitige Auflösung des Mietvertrags für Ende Oktober 2022 beantragt, ursprünglich lief der Vertrag bis 2025.

Grund dafür war der mittlerweile miserable Zustand der Container. Handwerker weigerten sich, die Räume und Anlagen zu betreten. Gemeinderätin Johanna Senft (BVS), von Beginn an aktiv im Helferkreis, sprach in der Gemeinderatssitzung im September 2022 von „menschenunwürdigen Zuständen“. Eine Sozialbetreuung sei dort nicht mehr möglich. Kurzum: Die Container waren alt, abgewohnt und auch nicht sachgemäß benutzt worden (wir berichteten).

Der Abbau zog sich nun aber doch hin. „Und er ist auch noch nicht abgeschlossen“, kündigt Kögel an. Er vermutet, dass noch ein, zwei Monate ins Land gehen, bis die Fläche komplett geräumt ist. Was dann aus dem Areal wird, ist offen. „Wir wissen es noch nicht genau“, sagt der Bürgermeister im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Ihm schwebe eine Nutzung für eine Wohnanlage für Obdachlose vor. „Aber auf keinen Fall Container, sondern in Modulbauweise.“ Derzeit allerdings habe das die Gemeinde finanziell nicht im Kreuz.

Bekanntlich sind die Gemeinden für Menschen, die obdachlos werden, verantwortlich und verpflichtet, sie unterzubringen. Derzeit gebe es in der Gemeinde jedoch keinen einzigen Fall, sagt Kögel. „Das ist allein unserer Mitarbeiterin Katharina Weyer zu verdanken, die extrem präventiv arbeitet.“ Langfristig jedoch brauche die Gemeinde eine Lösung. Auf der Fläche zwischen dem einstigen Container-Areal am Keltenweg und der Inninger Straße soll auf lange Sicht Gewerbe entstehen.