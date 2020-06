Corona-Ausbruch bei Caterer: Er versorgte 2000 Patienten im Klinikum Großhadern - Inzwischen 44 Infizierte

Ein erneuter Corona-Ausbruch hält den Landkreis Starnberg (Bayern) in Atem. Eine Catering-Firma musste schließen. Sie versorgte unter anderem das Klinikum Großhadern.

Nach einem Coronavirus-Ausbruch in einer Flüchtlingsunterkunft in Hechendorf mit bisher 16 Infektionen wird langsam das Ausmaß der Infektionen im Landkreis Starnberg bekannt.

wird langsam das Ausmaß der Infektionen im bekannt. 44 Mitarbeiter eines Caterers, der unter anderem die Uniklinik Großhadern versorgte, sind infiziert.

Dazu kommen inzwischen 18 Infizierte in der Flüchtlingsunterkunft.

Corona-Ausbruch bei Caterer im Landkreis Starnberg - inzwischen 44 Infizierte

Update, 29. Juni, 19.33 Uhr: Die betroffene Caterer-Firma aus dem Landkreis Starnberg, die unter anderem die LMU-Klinik Großhadern belieferte, hat deutlich mehr Corona-Fälle als ursprünglich angenommen. Das teilt das Landratsamt Starnberg in einer aktuellen Pressemitteilung mit. Demnach kommen zu den bereits kommunizierten zehn Fällen (die infizierten Mitarbeiter aus der Asylbewerberunterkunft, siehe ursprünglicher Artikel) weitere 34 positiv getestete Mitarbeiter hinzu.

Nachdem die ersten positiven Fälle bekannt wurden, veranlasste das Landratsamt Tests bei allen rund 100 Mitarbeitern des Caterers. Die Ergebnisse sind nun da - und mit dabei weitere 34, also insgesamt 44 positive Corona-Fälle unter den Mitarbeitern. Die Mitarbeiter kommen nicht nur aus dem Landkreis Starnberg, sondern aus verschiedenen Landkreisen in der Umgebung. Alle Mitarbeiter befinden sich seit dem Bekanntwerden der ersten Fälle in Quarantäne.

Aufgefallen ist der Corona-Ausbruch in einem Asylbewerberheim im Landkreis Starnberg. Mehrere dort lebende Asylbewerber arbeiten bei dem Caterer. Im Asylbewerberheim gibt es inzwischen 18 Fälle. Wo der Ursprung des Ausbruchs liegt, ist indessen noch nicht klar. Durch die verschiedenen Gesundheitsämter in allen betroffenen Landkreisen werden die Kontaktpersonen ermittelt.

Der Caterer belieferte unter anderem die LMU Klinik Großhadern und versorgte dort rund 2000 Patienten und noch viel mehr Mitarbeiter mit Essen und Trinken. Die Versorgung der Patienten mit Verpflegung ist aber inzwischen trotzdem gesichert, versichert der Caterer auf Nachfrage unserer Redaktion.

Corona-Ausbruch im Landkreis Starnberg: Caterer versorgte gesamtes Klinikum Großhadern mit Essen

Update, 29. Juni, 17 Uhr: Die Catering-Firma, die nach aktuellem Stand zehn Corona-Fälle verzeichnet, hat unter anderem das LMU Klinikum Großhadern in München beliefert. Dort soll es zu Engpässen gekommen sein. Offenbar sind rund 2000 Patienten betroffen. „Es gibt nur Tütensuppe und Zwieback“, schreibt Twitter-User(in) Dr. Grace.

Im Kreis Starnberg gibt es 16 neue Fälle, die Leute arbeiten beim Caterer der das Klinikum Grosshadern versorgt, das jetzt ohne Essen für 2000 Patienten ist. Es gibt nur Tütensuppe und Zwieback. Warum liest man nichts dazu? #coronavirus #München #Covid_19 — Dr. Grace (@Morgenschwester) June 29, 2020

Die Pressestelle der LMU schreibt dazu auf Anfrage unserer Redaktion:

„Die Schließung betrifft die Speisenversorgung für Patienten und Mitarbeiter des LMU Klinikums am Campus Großhadern und in den Kliniken am Campus Innenstadt. Eine alternative Belieferung des Klinikums wurde zusammen mit dem Dienstleister organisiert, sodass die Speisenversorgung von Patienten und Mitarbeitern durchgängig sichergestellt ist.“

Corona-Ausbruch im Landkreis Starnberg: Zehn Fälle bei Catering-Unternehmen - Behörde schließt Firma

Ursprünglicher Artikel vom 27. Juni: Starnberg/Hechendorf – Das Landratsamt Starnberg hat am Wochenende ein Catering-Unternehmen im Kreis vorsorglich geschlossen, nachdem bei zehn der rund 100 Mitarbeiter der Firma das Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde. Alle zehn wohnen in einer Flüchtlingsunterkunft in Hechendorf. Dort gibt es nach Zahlen vom Samstagabend bisher 16 Fälle – bei offiziell 33 Bewohnern. Landrat Stefan Frey: „Die umgehende Schließung des Betriebsstandortes im Landkreis ist aus Infektionsschutzgründen zwingend erforderlich.“

Corona-Ausbruch im Landkreis Starnberg: Bewohner vor einer Woche positiv getestet

Mitte der Woche war ein erster Bewohner der Hechendorfer Unterkunft positiv getestet worden – er hatte Symptome und war in eine Praxis gegangen. Danach ließ das Landratsamt alle Bewohner testen, musste nach zehn allerdings erst suchen lassen. Ein elfter ist komplett verschwunden, nach ihm fahndet die Polizei. Da fast alle Bewohner anerkannt Flüchtlinge sind, sind sie nicht an die Unterkunft gebunden. Bis auf sechs Bewohner wurden alle getestet. Von diesen 27 Tests liegen drei Ergebnisse noch nicht vor, 15 weitere waren positiv. Die Betroffenen haben leichte oder keine Symptome. Wie das Virus in die Unterkunft gelangt ist, ist unklar und wird wohl nicht zu klären sein.

Corona-Ausbruch in Starnberg: Reihentests auch in anderen Landkreisen

Da von den offiziell 33 Bewohnern zehn bei einem Catering-Unternehmen arbeiteten – bei welchem, sagte Landrat Stefan Frey unter Hinweis auf den Datenschutz nicht –, wird diese Firma vorläufig für zwei Wochen geschlossen. Die rund 100 Mitarbeiter werden getestet; nur knapp ein Drittel davon wohnt im Landkreis Starnberg. Deswegen hat Gesundheitsamtsleiter Dr. Lorenz Schröfl die Behörden in den anderen Kreisen und in der Stadt München eingeschaltet, die die Tests am Sonntag vornehmen. Ergebnisse gibt es frühestens am Montagabend. Auch die Kunden des Unternehmens – fast alle außerhalb des Landkreises, zumeist andere Unternehmen – wurden informiert. Eine Virus-Verbreitung über Speisen gilt als äußerst unwahrscheinlich.

Corona in Starnberg: Zwei Wochen Quarantäne für Kontaktpersonen

Bei dem Caterer sind auch Bewohner aus anderen Wohnanlagen im Landkreis beschäftigt, die nun als Kontaktpersonen gelten und deswegen in eine Wohnanlage in München verlegt wurden. Sie werden getestet und müssen zwei Wochen in Quarantäne bleiben. Auch die nicht infizierten Bewohner in Hechendorf sind in Quarantäne.

Frey sprach vom „größten Ausbruch“ im Landkreis Starnberg während der Pandemie und betonte, die Warnungen vor einer zweiten Welle seien begründet. Obwohl der Landkreis nun beim Sieben-Tage-Wert bei knapp 12 liegt (Maßnahmen sind ab 35 vorgesehen), handele man schon jetzt entschieden, um die Infektionsketten sofort zu unterbrechen, betonte der Landrat. Mit Flüchtlingen habe das nichts zu tun – es hätte ebenso eine andere Einrichtung treffen können.

