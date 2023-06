Der Landkreis Starnberg läuft wieder

Von: Stefan Reich

Beliebtes Breitensport-Event: Zum 38. Landkreislauf im vergangenen Jahr meldeten sich 166 Teams an. © jaksch

Die Ausschreibung für den 39. Landkreislauf ist veröffentlicht – gelaufen wird heuer am 14. Oktober in Hechendorf. Anmeldung sind ab Mitte Juli möglich.

Starnberg – Noch sind es fast vier Monate hin bis zur größten Breitensportveranstaltung im Landkreis Starnberg. Doch die Vorbereitungen sind bereits in vollem Gange: Seit gestern ist die Ausschreibung für den 39. Landkreislauf veröffentlicht, der am 14. Oktober in Hechendorf stattfinden soll. Nach einer Befragung der Teilnehmer aus dem Vorjahr haben die Veranstalter beschlossen, an der Mannschaftsgröße von sechs Läufern festzuhalten. Neu ist in diesem Jahr ein Bambinilauf.

Der Landkreislauf findet seit 1985 regelmäßig statt. Hechendorf ist nach 2010 und 2015 heuer zum dritten Mal der Austragungsort. Die Ausrichtung des vom Landkreis veranstalteten Laufs übernimmt der TSV Hechendorf in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Seefeld. „Die ersten Treffen mit Verein, Gemeinde und Freiwilliger Feuerwehr haben bereits stattgefunden. Es ziehen alle an einem Strang, und es wird wieder eine schöne Laufveranstaltung“, sagt Markus Lübbe, der im Landratsamt für den Lauf zuständig ist.

Gelaufen wird auch in diesem Jahr wieder in Sechser-Teams. Es wird wieder drei unterschiedlich lange Strecken geben. Die längste ist 5,8 Kilometer lang, die mittlere misst 4,3 Kilometer und die kürzeste 2,2 Kilometer. Jede Strecke ist zweimal zu absolvieren. Somit hat der Lauf sechs Etappen, jeder Läufer aus einem Sechser-Team läuft eine Etappe mit einem Staffelstab.

Früher bestanden Mannschaften aus zehn Mitgliedern. Mit der Corona-Pandemie wurde die Mannschaftsgröße reduziert. Dass man nun an den kleineren Mannschaften festhalte, sei der Wunsch der Teilnehmer, teilt das Landratsamt mit. Nach dem Lauf von 2022 hatten die Veranstalter unter den Teilnehmern eine Umfrage durchgeführt (wir berichteten). Das Ergebnis war, so das Landratsamt, „ein klares Votum dafür, die Staffeln weiterhin nur noch mit sechs Läuferinnen und Läufern zu besetzen. Damit fällt nämlich die oftmals problematische Besetzung der Mannschaften weg, und es können auch kleinere Vereine, Laufgruppen und Firmen am Lauf teilnehmen.“

Mitmachen dürfen alle, die im Kreis leben, lernen oder arbeiten

Mitmachen dürfen laut Ausschreibung „Mitglieder bzw. Mitarbeiter*innen von Vereinsmannschaften, Laufgemeinschaften, Firmen, Behörden, Schulen oder sonstigen Gruppen, die ihren Sitz oder ihre Niederlassung im Landkreis Starnberg haben. Jede Staffel darf maximal eine*n Gastläufer*in einsetzen. Weitere begründete Ausnahmen bedürfen der Genehmigung durch die Veranstalter.“ Gastläufer sind alle, die nicht im Landkreis wohnen, keiner Schule, keinem Verein, keiner Firma und keiner Verwaltung aus dem Landkreis angehören.

Es werden Siegerteams in mehreren Kategorien ermittelt: Männer, Frauen, Mixed (mindestens zwei Frauen), Kinder (Jahrgang 2009 und jünger) sowie Firmen und Behörden. Zudem wird es einen Bambinilauf für die Jahrgänge 2016 und jünger über 800 Meter ohne Wertung geben. Jedes Kind bekommt eine Urkunde und ein kleines Geschenk. Die Teilnahme kostet 90 Euro für eine Erwachsenen-Mannschaft und 60 Euro je Kindermannschaft. Die Teilnahme am Bambinilauf ist kostenlos.

Der genaue Streckenverlauf samt Karte und zugehöriger GPX-Datei für Navigationsgeräte oder -apps soll wegen der Jagdsaison erst Mitte August veröffentlicht werden. Dann werden auch erste Wegmarkierungen für Trainingsläufe angebracht.

Die Anmeldung für beide Läufe soll ab Mitte Juli auf der Internetseite www.landkreislauf-starnberg.de freigeschaltet werden und dann bis 8. Oktober möglich sein. Es lohne sich aber, bei der Anmeldung schnell zu sein, heißt es vom Landratsamt. Um den Einkauf der beliebten Teilnehmergeschenke und der Verpflegung besser und damit nachhaltiger planen zu können und auch wegen Brandschutzfragen bei der Siegerehrung, sei die Teilnehmerzahl auf 200 Staffeln begrenzt. Sollte die Nachfrage deutlich größer sein, wolle man die maximale Teilnehmerzahl in den Folgejahren nach und nach erhöhen.

Landrat Stefan Frey sagt, er freue sich schon auf den Lauf. Er sei sein „persönlicher Ansporn, die Schuhe zu schnüren. Ich hoffe, dass es uns auch heuer gelingt, viele Menschen zum Laufen zu bringen, schließlich gibt es keinen schöneren Sport, den man ohne großes Equipment und in unserer wunderbaren Natur so unkompliziert ausüben kann.“