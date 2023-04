Der neue Chefchirurg der Kliniken-Holding

Von: Hanna von Prittwitz

„Chirurgen haben lieber gute Ergebnisse, als viel zu operieren“: Prof. Dr. Georg Gradl (l.) ist neuer Chefarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie der Kliniken Seefeld und Starnberg. Er kommt vom Klinikum Harlaching in den Landkreis. Klinikchef Dr. Thomas Weiler ist glücklich mit der Personalie. © andrea jaksch

Zeitenwende in der Klinik Seefeld: Seit 1. April ist Prof. Dr. Georg Gradl Chefarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie der Kliniken Seefeld und auch Starnberg. Er folgt auf Seefelds Chefarzt Dr. Rudolf Frank, der im Juni nach rund 22 Jahren in den Ruhestand geht.

Seefeld – Klinikchef Dr. Thomas Weiler ist mit einer Personalie in diesen Tagen besonders zufrieden. Denn ihm ist, da ist er sich sicher, der große Wurf für die Starnberger Kliniken-Holding gelungen. Beim Pressegespräch gestern im Seefelder Krankenhaus saß er an der Seite von Prof. Dr. Georg Gradl, der seit 1. April Chefarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie der Kliniken Starnberg und Seefeld ist. Das es soweit kommt, das hätte Weiler selbst nicht für möglich gehalten, „denn Gradl ist so was wie eine Lichtgestalt in der Chirurgie“, schwärmte er. Gradl folgt auf Chefarzt Dr. Rudolf Frank, der sich im Juni nach rund 22 Jahren in der Klinik Seefeld in den Ruhestand verabschiedet.

Gradl (54) ist gebürtiger Münchner. Er studierte an der LMU in München und ging 2000 nach Rostock, dort war er am Aufbau der unfallchirurgischen Abteilung der Universitätsklinik beteiligt. 2014 wechselte er an das Klinikum Harlaching und baute dort die Wirbelsäulenchirurgie, Beckenchirurgie und Prothetik weiter aus. Sein Fokus liegt auf der Traumatologie, also der Diagnose und Therapie von Unfallverletzungen. „Ich habe eine primäre Freude an der Versorgung der Patienten“, sagte der Vater von vier Söhnen gestern beim Pressetermin. Zwischenzeitlich sei er auf dem Weg gewesen, in der Universität zu bleiben. „Aber die Arbeit im OP hat mir besser gefallen.“ An den Kliniken Seefeld und Starnberg will Gradl Unfallchirurgie, Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie etablieren und vor allem die Alterstraumatologie ausbauen. „Wenn eine ältere Dame zuhause stürzt, soll sie nicht im Heim wieder aufwachen.“ Gerade Frakturen seien bei älteren Menschen oft eine Wegscheide. „Das möchte ich nicht akzeptieren.“ Denn oft lägen einem Sturz noch andere Probleme zugrunde. „Die Therapie muss bei älteren Unfallopfern schon in der Notaufnahme beginnen.“ Auch der Gelenkerhalt ist für Gradl ein „absolutes Ziel“, beispielsweise bei diabetischen Füßen. „Je differenzierter man da vorgeht, desto weniger häufig wird amputiert.“ Dem Vorwurf, Chirurgen würden lieber zu viel operieren, entgegnet er: „Chirurgen haben lieber gute Ergebnisse, als viel zu operieren.“ Gerade im Wirbelsäulenbereich gäbe es die Fälle der Verschlechterung. „Wenn man einmal anfängt, kann man da in die Dauerschleife rutschen.“ Grundsätzlich setzt Gradl auf Zusammenarbeit. „Der Schmerz treibt die Patienten zu mir. Ihn wegzuoperieren ist echte Kunst und geht nur interdisziplinär.“

Derzeit pendelt Gradl von Baldham nach Starnberg oder Seefeld. Dass er auch zwischen den Standorten unterwegs ist, sieht er nicht als Problem. Und Weiler ist überzeugt, dass die Chefarztposition für beide Kliniken viele Entscheidungen vereinfacht – zugunsten des Patienten.

Gefunden hat Weiler Gradl auf Umwegen. „Ich hätte gar nicht gewagt, ihn zu fragen, sondern hatte mich an seine Oberärzte gewandt.“ Gradl hingegen haderte in Harlaching mit den Veränderungen im System. „Durch Mangelwirtschaft kann man bei planbaren Eingriffen nicht mehr den guten Service bieten, den man sich wünscht“, sagt er vorsichtig. Er habe entsprechende Wünsche an seinen neuen Arbeitgeber. Weiler habe ihm aufgezeigt, „dass das hier zu erreichen ist“. Dass er 2029 möglicherweise in einer neuen Klinik in Herrsching am Tisch steht, das findet Gradl fast schon schicksalhaft. „In Rostock ist die Unfallabteilung zu meiner Zeit nicht fertig geworden. Und den Neubau in Harlaching erlebe ich nun auch nicht mehr.“ Mit Gradl sind die Oberärzte Dr. Martin Sailer und Dr. Jürgen Kanbach von Harlaching zur Kliniken-Holding gewechselt.

Die ersten drei Wochen seien schon sehr arbeitsreich gewesen, sagt Gradl. Er habe in Seefeld und Starnberg „eigentlich schon alles“ operiert. Die Umstellung sei leicht gewesen. „Die Expertise und Flexibilität sind an beiden Standorten unheimlich gut.“ Gradls Vorgänger, Dr. Rudolf Frank, soll im Juni offiziell verabschiedet werden.