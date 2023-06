Der neue Pächter vom Strandbad Pilsensee

Von: Hanna von Prittwitz

Ein besonders schöner Arbeitsplatz: Gert Folger in seinem neuen Reich im Strandbad-Kiosk in Hechendorf am Pilsensee. Ich mag den Umgang mit Menschen und traue mir ein paar Jahre schon noch zu. Strandbad-Pächter Gert Folger über seine Ambitionen in Hechendorf © dagmar rutt

Gert Folger übernimmt Kiosk und bietet „klassische Kioskküche“.

Hechendorf – In diesem Jahr ist alles anders: Statt veganer und vegetarischer Speisen, Kuchen und Salate gibt es im Kiosk am Strandbad in Hechendorf nun „die klassische Kioskküche“, sagt Gert Folger. Er ist neuer Pächter des gemeindlichen Strandbads, das etwas versteckt an der Seestraße in Hechendorf am Pilsensee liegt.

Gert Folger (60) ist durch und durch ein Profi. Er eröffnete 1994 den „Froschgartl“-Kiosk in Wartaweil am Ammersee und sorgte dafür, das dessen Name noch bis heute rund um den Ammersee bekannt ist. 1995 hatte er zugleich den Campingplatz Seefeld 2 am Wörthsee übernommen, den heutigen TQ-Badeplatz. Das Landratsamt ließ den Platz 2006 auflösen. Folger bewarb sich für den Campingplatz München-Thalkirchen – und erhielt den Zuschlag. „Das hat mich damals überrascht. Ich dachte, die Stadt München gibt den unter der Hand weg. Aber das war ein sehr faires Verfahren.“ Bis 2015 leitete Folger Campingplatz inklusive Supermarkt und Gastronomie. Dann änderten sich die Pachtbedingungen, und er half einige Jahre am Kiosk in Oberndorf aus, bis die dortige Pächterin starb. Als er nun hörte, dass die Pächterin Gundi Römer im Strandbad am Pilsensee aufhören würde, bewarb er sich initiativ. Und erhielt Ende März das Okay.

Allerdings war einiges zu tun an dem kleinen Strandbad-Häusl. Folger musste auf eigene Kosten eine komplette Küche einbauen, die Gemeinde erneuerte die Elektrik und die Fenster, und brachte die sanitären Anlagen auf Vordermann. Am Pfingstwochenende endlich konnte Folger erstmals öffnen. „Das war der erste Probelauf“, freut er sich, auch wenn er einräumt, dass sich alles noch ein bisschen einspielen muss.

Bei den ersten Gästen hätte es sich vor allem um Touristen gehandelt. Aber auch um alte Bekannte: „Viele kommen und freuen sich, die kennen mich noch von damals im Froschgartl“, sagt Folger. Einige aber würden natürlich auch das alternativere Angebot seiner Vorgängerin Gundi Römer vermissen. Denn auf Folgers Karte stehen nun wieder die Kiosk-Klassiker wie Currywurst mit Pommes, Wurstsalate, Wiener mit Semmel, Wiener Schnitzel und Gulaschsuppe, aber auch Kartoffel-Wedges mit Kräuterquark, Tagliatelle mit Tomatensoße und Toasts.

Ein Jahr lang dauert der Pachtvertrag mit der Gemeinde. Folger ist motiviert, „ich mag den Umgang mit Menschen und traue mir ein paar Jahre schon noch zu“. Schließlich sei dies auch ein traumhafter Arbeitsplatz.

Dass der Parkplatz seit Mai nicht mehr kostenfrei ist (wir berichteten), sieht Folger nicht nur negativ. „Wenn er nichts kostet, stehen dort Anhänger und Anwohner, dann reichen die Parkplätze nicht für die Besucher.“ Beschwerden habe er bisher keine gehört.

Den Landkreis kennt Folger auch aus anderen Gründen sehr gut, nicht nur, weil er hier immer in Kiosken gearbeitet hat. Sondern er ist zwar in München geboren, aber in Seefeld aufgewachsen. Zudem ist Folger in seinem ersten Berufsleben von 1981 bis 1994 in Gauting Polizeibeamter gewesen. Ein ungewöhnlicher Schritt, dass sichere Beamtentum zu verlassen. „Der Beruf hat mir Spaß gemacht, aber das beamtenmäßige war nichts für mich. Heute ist das sicher nicht mehr so streng, es gibt Teilzeit und mehr Möglichkeiten.“ Da habe auch Mut dazu gehört, die Sicherheit aufzugeben. „Aber er war von Erfolg gekrönt, nicht zuletzt, weil ich dann den Münchner Campingplatz pachten konnte“, sagt Folger.

Er betreibt in Hechendorf nicht nur den Kiosk, sondern kümmert sich auch um den Badeplatz und vermietet auch die insgesamt 16 Strandkabinen. Sie kosten im Jahr 80 Euro, einige wenige sind noch frei. Interessenten werden gebeten, Folger einfach anzusprechen. Geöffnet hat das Strandbad bei schönem Wetter von 10 bis 22 Uhr.