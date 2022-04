40,25-Meter-Prachtstück heim – Großes Fest am 1. Mai bei St. Michael

40,25 Meter! Der vermutlich längste Maibaum des Landkreises ist am Samstag in Hechendorf eingetroffen. Die Mitglieder des Pilsenseer Maibaum- und Burschenvereins um Vorsitzenden Maximilian von Dehn holten die Fichte im Wald bei Buchendorf ab und transportierten sie mit Bulldog und Hänger einmal quer durch den Landkreis. Die Route führte über Wangen, Starnberg, den Maxhofkreisel, Perchting, Landstetten, Rothenfeld, Erling, Herrsching und schließlich über die Staatsstraße nach Hechendorf – immer abgesichert von Fahrzeugen der Hechendorfer Feuerwehr.

Hechendorf - Der Vorsitzender der Burschen, Alexander von Dehn, erklärt die Route mit der Länge des Baums. Zu enge Kurven, etwa in Drößling oder Unering, seien kaum zu bewältigen. Warum der Hechendorfer Maibaum überhaupt so groß ist? „Wir haben einen gewissen Anspruch“, sagt Alexander von Dehn dem Starnberger Merkur. Außerdem verfügten die Hechendorfer am Maibaumplatz bei der Kirche St. Michael über Schienen der erforderlichen Größe.

Schon der Transport sei eine Attraktion gewesen, sagt von Dehn – und das soll das Aufstellen am 1. Mai natürlich auch werden. Um 12 Uhr wollen die Burschen das Prachtstück mit einem Pferdegespann von der Dosch-Halle zum Maibaumplatz transportieren, wo D’Aubachtaler die Besucher musikalisch unterhalten. Das Aufstellen von Hand ist für 13 Uhr geplant. Auf den Beinen sind dann neben den Burschen und der Blasmusik auch die Nachbarschaftshilfe, der Obst- und Gartenbauverein, die Feuerwehr und der TSV Hechendorf. Es gibt Getränke, Gegrilltes, Kuchen und eine Pflanzentombola.

Bis dahin wird am Baum eifrig gehobelt, gemalert – und natürlich gewacht. Auch wenn die schiere Länge einen Diebstahl unwahrscheinlich erscheinen lässt, gehen die Burschen nach Angaben von Dehns auf Nummer sicher. Der Baum sei auch mit einem Hubschrauber nicht zu klauen, sagt er. Bleibt bei den Vorbereitungen denn noch Zeit, um selbst nach Diebesgut Ausschau zu halten? „Wenn sich eine Möglichkeit ergibt“, erklärt von Dehn vielsagend. Heuer sei es jedenfalls leichter, genügend Leute auf die Schnelle zusammenzutrommeln. „Wir haben schon was im Auge“, sagt von Dehn, der allerdings auch nicht traurig wäre, wenn es nichts wird. Ein schönes Fest für alle Hechendorfer sei wichtiger.