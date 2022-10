Deutliche Kritik an Neubauplan

Von: Peter Schiebel

Seefelds FWG-Gemeinderäte bei der Veranstaltung im Sudhaus des Schlosses (v.l.): Josef Wastian, Uli Pirzer, Petra Gum, der ehemalige Gemeinderat und FWG-Vorsitzende Peter Schlecht, Christian Ruf und Thomas Ruf. © Andrea jaksch

Die Freie Wählergemeinschaft (FWG) Seefeld kritisiert den geplanten Neubau von 35 Wohnungen an der Uneringer Straße. In einer schriftlichen „Bürgerinformation“ und im Rahmen einer Diskussionsveranstaltung bemängelt sie, dass Einheimische und die Gemeinde so gut wie nichts davon hätten.

Seefeld – Peter Schlecht nimmt bei dem Thema kein Blatt vor den Mund. Von „fragwürdigem Baurecht“ spricht der Vorsitzende der Seefelder FWG beim Blick auf die geplante Errichtung von 35 Wohnungen im Bereich Uneringer Straße/Stampfgasse. Ein Münchner Unternehmen will dort vier Mehrfamilienhäuser errichten, dazu eine Tiefgarage und einen Gewerbebau.

Im Januar hatte der Gemeinderat die Pläne wohlwollend zur Kenntnis genommen. Bis es so weit ist, dürfte es aber noch eine ganze Zeit lang dauern. Für Schlecht und die FWG dürften die Pläne dagegen sogar ganz in der Schublade verschwinden. In einer schriftlichen „Bürgerinformation“ ist von einer „unangemessenen, weit über das Ziel hinaus schießenden Baulandausweisung“ die Rede. Das Schreiben hatte die FWG vor etwa zwei Wochen mit der Post an die Seefelder Haushalte verteilen lassen. Und auch in einer Diskussionsveranstaltung dieser Tage im Sudhaus des Seefelder Schlosses ließ Schlecht kein gutes Haar an dem Projekt.

Bislang seien im Bereich Schützenstraße, Stampfgasse, Kirchenstraße, alter Bauhof/Feuerwehrhaus bereits 55 neue Wohnungen errichtet oder geplant. Dabei handele es sich noch um eine „sinnvolle, wenn auch massive Nachverdichtung“, sagt Schlecht. Ganz anders sei das bei den weiteren 35 Wohnungen an der Uneringer Straße, die zum Teil sogar im planerischen Außenbereich liegen. „Es geht um den ältesten Teil und die ältesten Straßen Seefelds“, sagt Schlecht im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Dort sollte man nicht unbedingt auf die Maximierung von Wohnraum und Gewinn gehen.“ Er habe Angst, dass dieses Vorhaben den Bereich regelrecht sprenge. Zumal weitere Wohnungen öffentliche Investitionen in Kindergarten-, Hort- und Schulplätze nach sich zögen

Dass vornehmlich Einheimische einmal in die 35 Wohnungen einziehen, glaubt Schlecht nicht. Schon beim Maro-Genossenschaftsprojekt an der Hedwigstraße sei nur ein Bruchteil der 22 Einheiten an Seefelder vermietet worden, sagt er und fürchtet, dass das Projekt an der Uneringer Straße weiten Teilen der Seefelder Bevölkerung nichts bringe. Vielmehr benötige die Gemeinde bezahlbaren Wohnraum für zum Beispiel Erzieherinnen, Handwerker und Pflegekräfte. Und das ließe sich am besten mit Gemeinschaftsprojekten von Gemeinde und privater Wirtschaft erreichen. Und es brauche weitere Gewerbeflächen, um in der angespannten Haushaltslage die Steuereinnahmen zu steigern, sagt Schlecht.

Das Thema Uneringer Straße habe auch bei den gut 20 anwesenden Personen im Sudhaus das größte Interesse hervorgerufen, berichtete Schlecht, der den eher geringen Zuspruch allerdings bedauerte. Weitere Themen sowohl in der Versammlung als auch in der „Bürgerinformation“ waren die Nachnutzung der Krankenhausfläche in Seefeld, das Nahwärmenetz in Oberalting, das Ortsentwicklungskonzept und die Aufgaben des Kommunalunternehmens Seeku.