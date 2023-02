Die Kiebitze sind wieder da

Von: Peter Schiebel

Wieder da: Im Aubachtal sind Kiebitze gesichtet worden.

Im Aubachtal sind am Sonntag die ersten zwei Kiebitze gesichtet worden, die aus ihren Überwinterungsgebieten zurückgekehrt sind. Die Ortsgruppe des Bund Naturschutz bittet Spaziergänger und vor allem Hundehalter um Rücksichtnahme. Das Landratsamt kündigt entsprechende Schritte an.

Seefeld – Klappt es dieses Jahr endlich wieder mit Nachwuchs in der Kiebitz-Kolonie in Seefeld? Seit 2019 sind alle Brutversuche erfolglos geblieben, 20 Jungvögel fielen seitdem Füchsen, Mardern und Dachsen zum Opfer, allein im vorigen Sommer waren es neun kleine Kiebitze. Nun sind die ersten beiden Altvögel aus ihren Überwinterungsgebieten im Mittelmeerraum ins Aubachtal zurückgekehrt. Constanze Gentz, die Vorsitzende der Seefelder Ortsgruppe des Bund Naturschutz (BN), hat am Sonntag die Tiere entdeckt – und die Beobachtung am Montag per Pressemitteilung öffentlich gemacht, um die Menschen zu sensibilisieren.

„Der Bund Naturschutz bittet darum, das Brutareal zwischen Aubachweg und S-Bahn nicht mehr zu durchqueren und Hunde fernzuhalten“, betonte Gentz. Zwar würden die Kiebitze derzeit noch durch die Gegend fliegen, sie würden sich allerdings auch schon auf dem Acker aufhalten, auf dem in den vergangenen Jahren die kleine Kolonie entstanden ist.

Im vergangenen Jahr hätten sich insgesamt sechs Altvögel der im Bestand bedrohten Art in Seefeld aufgehalten, berichtete Gentz. Nachdem es einen Schaden in dem um das Brutareal aufgestellten Zaun gegeben habe, seien jedoch alle neun Pulli, wie die Jungtiere heißen, Opfer eines oder mehrerer Füchse geworden. Um einen Bruterfolg erzielen zu können, sei es erforderlich, einen Elektrozaun in einem größeren Radius um das Brutareal zu ziehen, der die Raubtiere fernhält. „Der muss dann natürlich auch gepflegt werden“, sagte Gentz und hofft auf Unterstützung durch das Landratsamt Starnberg.

Petition für bessere Konzepte für den Artenschutz

In dem Zusammenhang wies sie auch auf die Petition der BN-Ortsgruppe und der BN-Kreisgruppe Starnberg hin, die derzeit auf der Internetseite www.change.org im Internet läuft. Sie ist mit „Rettet die letzten Kiebitze in Bayern“ überschrieben und hat zum Ziel, Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber und Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber dazu zu bewegen, funktionierende Konzepte für den Artenschutz in der Landwirtschaft durchzusetzen. Als unabdingbare Maßnahmen für einen Kiebitz-Schutz führt der BN außer dem Zaun unter anderem einen offenen Rohboden im Frühjahr, Erhalt und Schaffung von bewuchsfreien Nassstellen sowie eine engmaschige Betreuung vor Ort an. Die vom Ackerbau freizuhaltende Brachfläche müsse mindestens einen Hektar große sein – Ausgleichszahlungen für die Landwirte seien erforderlich, wobei der BN den derzeitigen Satz für eine Feldvogelinsel von 680 Euro pro Hektar für „eher das Minimum“ hält. 3641 Nutzer hatten die Petition bis Montagnachmittag unterzeichnet.

Auch das Landratsamt hat sich gestern erfreut über die Ankunft der Kiebitze gezeigt. Die Untere Naturschutzbehörde hoffe auf einen Bruterfolg in diesem Jahr, sagte Sprecherin Barbara Beck auf Merkur-Anfrage. Um ein für die Vögel gut nutzbares Habitat zu schaffen, sei eine enge Zusammenarbeit zwischen der Unteren Naturschutzbehörde und dem bewirtschaftenden Landwirt erforderlich. Beide hätten als artenschutzrechtliche Maßnahme ein Konzept erarbeitet. „Dies sieht unter anderem vor, dass auf dem Acker im Frühjahr Sommergerste angebaut und nach Aussaat ein Zaun in Absprache mit dem Landwirt errichtet wird“, erklärte Beck. Um die nun eingetroffenen Kiebitze zu schützen, werde die Behörde zudem zeitnah Schilder an den Äckern aufstellen, um auf das Brutgebiet der Kiebitze hinzuweisen und Störungen durch Menschen so weit wie möglich zu vermeiden.