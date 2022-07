„PlanetPaket“ startet in Hechendorf

Von: Hanna von Prittwitz

Teilen

Lädt zum Tag der offenen Tür: Petra Schwienbacher, Geschäftsführerin von „PlanetPaket“ in Hechendorf. Foto: Jaksch © Jaksch

Ökologische Geschenke, rundum fair und nachhaltig produziert und verpackt: Dafür steht das Start-up-Unternehmen „PlanetPaket“. Für Samstag lädt Geschäftsführerin Petra Schwienbacher in Hechendorf zu einem Tag der offenen Tür ein.

Hechendorf – Es gibt Menschen, deren Tage erscheinen einfach länger, weil sie so viel auf die Beine stellen. Zu ihnen zählt Petra Schwienbacher 43 Jahre alt, alleinerziehende Mutter von vier Kindern, gelernte Restaurantfachfrau und seit 2020 Geschäftsführerin des Start-ups „PlanetPaket“. Am morgigen Samstag, 16. Juli, stellt sie in der alten Fabrik in Hechendorf (Bahnhofstraße 17) bei einem Tag der offenen Tür ihr Unternehmen vor.

Angefangen hat allles 2016. Die Entwicklungsökonomin Sarah Kessler aus München störte sich zunehmend an den Geschenkpapierbergen. So entstand die Idee, das Papier wenigstens so nachhaltig wie möglich zu produzieren. Dazu gehörte ein komplett recycelbares Druckprinzip nach dem sogenannten Cradle-to-Cradle-Verfahren (von der Wiege zur Wiege), nach dem Verbrauchsgüter biologisch abbaubar sind und in den natürlichen Kreislauf zurückkehren. Das Start-up ging gleich durch die Decke.

2020 übergab Kessler die Geschäftsführung an Petra Schwienbacher, und das Start-up zog in deren vier Wände in Hechendorf ein. „Ich habe dann einfach losgelegt“, erzählt sie. Seitdem „fairpackt“ sie rund um die Uhr Geschenke für alle Lebenslagen, wie sie sagt.

„PlanetPaket“ steht vor allem für „planetverträgliches Schenken“. Das fängt bei der Firma an, die ihren Mitarbeitern oder Geschäftspartnern eine Freude bereiten will, und reicht bis zu privaten Überraschungen zur Geburt eines Kindes oder was auch immer. Auf der Internetseite planetpaket.de können Kunden individuelle Wünsche äußern. „Wir zaubern dann mit Liebe und Handarbeit das Geschenkpaket und senden es direkt nach Hause zum Beschenkten.“ Schwienbacher hat dies auch schon im großen Stil gemacht: Eine Firma ließ gleich 400 Pakete versenden. „Die standen bei mir zu Hause, im Flur, in den Zimmern, überall. Ich hatte kein Schlafzimmer mehr“, sagt Schwienbacher und lacht.

Unterstützung holte sie sich von Sym, einen auf kleine und mittlere Unternehmen spezialisierten Dienstleiter, außerdem durchlief sie die Nachhaltigkeitszertifizierung von „ÖRS Audit“. Darüber wiederum erhielt sie Zugang zu einer Crowdinvest-Plattform. „Dadurch konnte ich mein Angebot vergrößern“, sagt Schwienbacher.

Auf der Internetseite können die Kunden Geschenkpapier und auch unterschiedlichen Themenboxen erwerben. Dort gibt es beispielsweise die Geschenkbox Kulinarik mit Produkten aus der Region und Trinkhalmen aus Glas oder das Schulstarter-Set mit einer Brotdose, einer Trinkflasche und einem Leseknochen. Das ist ein Kissen, das sich die Kinder zum Lesen in den Nacken oder vor sich als Buchstütze auf den Schoß legen können. Außerdem gibt es ein Traumpaket zur Geburt mit Monogrammkissen, einem kleinen Traumkissen und einem Body, den die Schneiderin Arzu Caydas aus Herrsching fertigt. Die Geschenke für Firmenkunden sind nicht teurer als 60 Euro, „bis dahin sind sie nämlich steuerfrei“, erklärt Schwienbacher. „Und alles ist recycelbar und ohne Bling-Bling, also Glitter oder so was.“ Notfalls saust sie selber los, organisiert den Inhalt und liefert auch selber aus. Denn Mitarbeiter hat sie bisher nicht.

Als sie dann neulich der Familie Meyer-Brühl begegnete, Inhaber der alten Fabrik in Hechendorf, fügte sich eins zu anderen: „Ich habe sie gefragt, ob in der Fabrik Platz ist. Und jetzt bin ich hier“, sagt sie und zeigt ihr neues Reich im ersten Stock. Dort stehen in den Regalen die Produkte für die Geschenksets, außerdem natürlich das Papier in allen Farben und rollenweise nachhaltiges Geschenkband. Ab 13. September will Schwienbacher dort immer dienstags von 9 bis 13 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr ihren Service anbieten. Dann gibt es bei ihr nicht nur Geschenke für alle Lebenslagen, sondern auch einen „Fairpackungsservice“, auch vor Weihnachten. Außerdem plant sie Workshops und Veranstaltungen.

Der Tag der offenen Tür am Samstag dauert von 10 bis 14 Uhr. Dabei ist für kleine Besucher einiges geboten. Celine (15), die älteste Tochter von Petra Schwienbacher, macht mit den Kindern Origami, außerdem werden Samenbomben zum Mitnehmen gebastelt. „Und es gibt einige Überraschungen.“ Wer will, kann auch mitgebrachte Geschenke einpacken lassen. Es gibt Kaffee, Kuchen, kalte Getränke und Eis. Und eine Überraschung für jeden.

Bis dahin hat Schwienbacher viel zu tun. „Mein Tag beginnt um 6 Uhr und endet irgendwann abends. Ich habe keine Freizeit“, bilanziert sie, ist dabei aber vergnügt. „Schließlich habe ich den schönsten Job der Welt, denn ich mache den ganzen Tag nichts anderes, als Menschen Freude zu bereiten.“