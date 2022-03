Die Gartler haben Nachwuchssorgen

Von: Hanna von Prittwitz

Der im März 2018 gewählte und heute noch aktuelle Vorstand: (v.l.) Heinz Vermathen, Anastasia Kammerloher, Horst Kalski, Rosi Schäfer, Gerhard Birkholz und Irene Huber. © Stefan Schuhbauer-von Jena

Hechendorf – Auch das sind Folgen der Corona-Pandemie: das Sterben kleiner Vereine. Nun steht der Obst- und Gartenbauverein Hechendorf vor seiner Auflösung. Ein Teil des Vorstands legt sein Amt nieder, Nachwuchs ist gesucht. „Wenn wir niemanden finden, müssen wir den Verein auflösen“, sagt Vorstand Horst Kalski.

„So wie uns geht es ja vielen“, sagt Kalski. Er übernahm 2014 den Vorstandsposten, „und ich würde auch noch drei Jahre weitermachen“. Aber Kassier Gerhard Birkholz und Schriftführerin Rosi Schäfer, beide schon viele Jahre im Amt, wollten nun ihr Ämter niederlegen. Kalski bedauert das sehr. „Aber wenn sich niemand für die Vorstandsarbeit findet, müssen wir den Verein auflösen.“

Der Obst- und Gartenbauverein Hechendorf ist mehr als 70 Jahre alt. Derzeit zählt der Verein 113 Mitglieder, der Jahresbeitrag beträgt zehn Euro. „Das Leben und die Arbeit in der Natur haben doch gerade in der heutigen Zeit einen besonderen Stellenwert“, findet Kalski. Gesundes und frisches Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten würden von allen Generationen immer mehr geschätzt. „Die Gartenkultur ist eine elementare Aufgabe zur Sicherung unserer natürlichen Lebensgrundlage“, findet Kalski. Noch dazu hätten Vereinsmitglieder Vorteile, sie könnten beispielsweise kostenfrei an Obstbaumschnittkursen teilnehmen. „In den vergangenen Jahren fanden diese in Machtlfing statt. Heuer fahren wir voraussichtlich nach Gilching.“ Dazu kamen in der Vergangenheit Vorträge und natürlich gemeinsame Ausflüge beispielsweise zur Landesgartenschau.

Wegen der Pandemie allerdings brach das Vereinsleben zusammen. „Wir haben ein relativ hohes Durchschnittsalter und viele Personen sind entsprechend gefährdet“, erklärt Kalski. Doch mit neuem Schwung wolle man das wieder angehen, sobald die Pandemie ihren Griff lockern werde. „Umso bedauerlicher wäre es, wenn sich unser Verein, der sich schon immer für Klimaschutz und Artenvielfalt eingesetzt hat, auflösen muss.“

Kalski hat nun in den vergangenen Wochen und im vergangenen Jahr ordentlich die Werbetrommel gerührt und zahlreiche Flyer in die Postkästen eingeworfen. Darin schildert er die Aufgaben des Vereins und wirbt um Nachwuchs. „Ich würde mich sehr freuen, wenn wir in unseren Reihen neue Mitglieder begrüßen dürften“, sagt Kalski. Informationen und die Beitrittserklärung gibt es bei Horst Kalski unter (0 81 52) 7 96 10.