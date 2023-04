Die Planer von morgen

Ideen für den Spielplatz: Im Mehrgenerationenhaus präsentierten die Kinder ihre Idee von einem perfekten Spielplatz. Teile davon sollen nun in Unering umgesetzt werden. © Michael Schönwälder

Seefelder Ferienkinder haben ihren Traumspielplatz gebastelt und ihn Eltern und Bürgermeister präsentiert. Es sind Idee, die den Uneringer Spielplatz aufwerten könnten.

Unering/Seefeld – „Kinderideen statt teure Architektenwettbewerbe“: Der Seefelder Gemeinderat Ulrich Pirzer, selbst Vater, applaudierte den kleinen Bauherren, die Eltern, Gemeinderat und Bürgermeister am Donnerstag ihren Traumspielplatz präsentierten. Unter Anleitung von Verena Hentschel haben Erst- bis Fünftklässler diesen auf einer Spanplatte in den Räumen der Nachbarschaftshilfe (NBH) erschaffen. Die zweifache Mutter hat mit der Operation „Tatort Uneringer Spielplatz“ das erste Projekt ihres Unternehmens „KOSMOS – Raum für individuelle Fähigkeiten“ durchgeführt. „Ganz toll“, fand dies auch Bürgermeister Klaus Kögel. Eine Umsetzung, zumindest teilweise, sei in circa drei Jahren denkbar.

Aktuell stehen auf der grünen Wiese neben dem Uneringer Fußballplatz ein kleines Häuschen, eine Rutsche, eine Schaukel und ein Klettergerüst. Den Spielplatz aufzupeppen, war die Aufgabe für 24 Kinder, die am Ferienprogramm der Nachbarschaftshilfe teilnahmen. Gemeinsam mit Verena Hentschel schritten sie das Areal ab, nahmen Maß und schauten sich vergleichbare Spielplätze an. In vier Gruppen zimmerte der Nachwuchs aus der Mittagsbetreuung daraufhin in der ersten Osterferienwoche aus Gips, Zeitungs- und Klopapier, Farbe, Holz und Moosgummi vier Varianten. Favorisierte Spielgeräte waren Seilbahn, Tunnel und Gummiband. Auch das Klettergerüst durfte bei den Nachwuchsarchitekten nicht fehlen.

Lucas (9), Max (7) und die 8-jährigen Valentin, Kilian und Lena haben in ihrem Entwurf für die Erwachsenen einen Turm zum Hochkraxln eingeplant. Ronja zeigte als Stellvertreterin ihrer Gruppe auf den „Ratschplatz für Erwachsene“ und den Bücherschrank mit Lesbarem zum Zeitvertreib für sie, während ihre Kinder spielen. Elias präsentierte den Mülleimer „für Kaugummi, die sonst die Spielgeräte verkleben“. Eine Gruppe Mädchen ersetzte in ihrem Modell eine Holz- durch eine Babyschaukel.

Die Schüler orientierten sich am Bestand und hatten alle Altersgruppen im Blick, lobte Kögel. Sogar an ein Erste-Hilfe-Kasten wurde gedacht. Für das Pflaster, sollte doch einer von der Schaukel purzeln und sich trotz des darunter verteilten Sandes verletzen, erklärte Ronja.

„Ich habe gesehen, was Kinder alles zustande bringen, wenn man ihnen die Verantwortung überlässt“, sagte die Industrie- und Grafikdesignerin Verena Hentschel und erklärte damit die Unternehmensgründung. Ihr Pilotprojekt macht sie glücklich. „Die Kinder haben drei Stunden lang konzentriert gebaut und wollten gar nicht mehr aufhören.“ Zur Seite stand ihr das Team der Mittagsbetreuung. „Jetzt können wir aus vielen guten Ideen auswählen“, freute sich Kögel und überlegte laut, die Modelle „als Wertschätzung“ der Ratsrunde vorzustellen. Ganz billig sei der Bau nicht, denn die „Sicherheitsanforderungen sind sehr hoch und somit teuer“. Allerdings gibt es bereits einen potenziellen Spender. In einem Stufenplan könnte man bis 2026 das eine oder andere umsetzen, schätzte Kögel. „Wir müssen aber auch daran denken, dass die Drößlinger und Meilinger noch gar keinen Spielplatz haben“, gab der Bürgermeister zu bedenken. „Wir sollten im Gemeinderat besprechen, ob wir das Ergebnis ,copy-paste‘ auf andere übertragen.“

