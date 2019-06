Ampel und Gehweg für Drößling

Das wird viele Drößlinger freuen: Die Behörden können sich eine dauerhafte Ampellösung für den Seefelder Ortsteil vorstellen. Das hat ein Ortstermin ergeben. Die Verwaltung prüft bereits Fördermöglichkeiten.

Drößling – 2100 Fahrzeuge fahren täglich auf der Staatsstraße 2070 durch den Seefelder Ortsteil Drößling, dazu kommen 70 Lkw und Busse. Das sind keine hohen Zahlen für das Staatliche Bauamt in Weilheim, sehr wohl aber für die Drößlinger. Regelmäßig verkeilen sich Lkw in dem Bereich zwischen Gärtnerei Pirzer, Kirchenmauer und der engen Kurve am Ortsausgang. Dann geht oft lange nichts mehr, Busse stehen im Stau, es dauert ewig. Außerdem fehlen Bürgersteige – bei normalem Fließverkehr trauen sich die Drößlinger immer weniger auf die Straße. Einen Ausbau hingegen wollen sie auch nicht – dafür müsste Grund abgetreten werden, und die Straße würde möglicherweise noch mehr zur Rennstrecke.

Die Renovierung der Kirchenmauer im Frühjahr 2018 schließlich war nur mit Hilfe einer Ampelanlage möglich, die den Verkehr im Wechsel einspurig an der Baustelle vorbeiführte. „Das hat für weniger Stau gesorgt, als gedacht“, berichtet Ralf-Peter Beutel vom Seefelder Bauamt. Und so stand plötzlich die dauerhafte Ampellösung im Raum.

„Planerisch ist eine Ampel dort möglich“, sagte gestern Raphael Zuber vom Staatlichen Bauamt Weilheim. Zu dem Thema habe es eine Ortsbesichtigung mit Vertretern des Staatlichen Bauamts Weilheim, des Seefelder Bauamts, der Verkehrsbehörde, Polizeibeamten und einigen Gemeinderäten gegeben. Eine einspurige Verkehrsregelung wäre zwischen der Gärtnerei Pirzer und der engen Kurve am Ortsausgang in Richtung Seefeld denkbar. „Bei dieser Regelung könnte auch ein Gehweg geschaffen werden“, sagt Zuber. Auf welcher Seite, das müsse sich die Gemeinde überlegen. In einem ersten Entwurf aber befände sich dieser auf der Seite der Gärtnerei. Entscheidend für die positive Beurteilung sei, „dass die Verkehrsbelastung nicht so hoch und die Leistungsfähigkeit gegeben ist“. Das Ergebnis des Ortstermins und die positive Beurteilung durch die Behördenvertreter liegen der Seefelder Verwaltung seit April vor. „Die Gemeinde muss sich jetzt überlegen, ob und wie.“

Wobei das „ob“ wohl weniger eine Frage ist. Beutel berichtete gestern, dass die Verwaltung bereits beim Amt für ländliche Entwicklung in München wegen einer Förderung für das Projekt angefragt habe. „Da sind jetzt noch einige Unterlagen erforderlich, und auch ein Gemeinderatsbeschluss.“ Inwieweit sich die Kommune an den Kosten für den Bau der Ampel und des Gehwegs beteiligen muss, sei noch nicht geklärt. „Den Gehweg wird wohl die Gemeinde bezahlen.“ Eine grobe Schätzung gehe von mindestens 165 000 Euro nur für dessen Bau aus. Allerdings wurden die Maßnahmen für die erforderliche Entwässerung noch nicht geprüft. „Es könnte also teurer werden.“ Auch zu den Kosten für die Ampel lasse sich noch nichts Definitives sagen. „Es gibt noch viele Details zu klären, aber wir sind mit Nachdruck dran“, verspricht Beutel. Umsetzbar sei die Maßnahme dennoch „frühestens 2020“.

In der jüngsten Ratssitzung beschäftigte die Ampelfrage das Gremium am Rande, und zwar im Zusammenhang mit den Plänen der Gemeinde Andechs, die am nördlichen Friedinger Ortsausgang die dort bestehenden Gewerbebetriebe legalisieren will. Der entsprechende Bebauungsplan ist seit Jahren im Verfahren. Seefelds Gemeinderäte befürchten schon genau solange, dass der Schwerlastverkehr durch das geplagte Drößling weiter zunimmt. „Aus Sicht der Gemeinde Seefeld wird nicht ausreichend auf die Verkehrsproblematik eingegangen“, hieß es entsprechend in der Beschlussvorlage. „Die Gemeinde Andechs wird daher darum gebeten, die verkehrlichen Auswirkungen über den Geltungsbereich ... hinaus in einer Gesamtbetrachtung genauer zu ermitteln und zu untersuchen.“

Zwar wurde die Tatsache, dass der Bau einer Ampel in Drößling möglich ist, im Gremium grundsätzlich begrüßt. Ob sie allerdings den Ort mit Blick auf Friedings Entwicklung vor mehr Lkw-Verkehr bewahrt, das muss sich erst zeigen. Peter Schlecht (FWG) hätte lieber erneut das Thema Umfahrung ins Spiel gebracht. Und sein Fraktionskollege Ulrich Pirzer, Besitzer der Gärtnerei in Drößling, befürchtete, „dass die Ampel nur noch mehr stehende Brummis bringt“.

Die kritische Stellungnahme zum Thema Frieding verabschiedeten die Seefelder einstimmig. Über die Ampel für Drößling ist dann in einer der nächsten Sitzungen zu sprechen.