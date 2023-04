Ein durchwachsenes Jahr

Von: Hanna von Prittwitz

Der Vorstand der NBH (v.l.): Dr. Brigitte Altenberger (2. Vorsitzende), Johanna Senft (1. Vorsitzende), Peter Schlecht (Kassier) und Helmke Sears (Schriftführerin). © Andrea Jaksch

Die NBH Seefeld hat auf 2022 zurückgeblickt. Corona hat da nach wie vor eine Rolle gespielt.

Seefeld – Die Seefelder Nachbarschaftshilfe (NBH) ist aus dem Leben der Gemeinde Seefeld nicht wegzudenken. Viel Lob gab es für die Ehrenamtlichen daher bei der Jahreshauptversammlung am Mittwoch. Und es zeichnete sich im Pfarrheim Peter und Paul schnell ab: Das Jahr 2022 war schwierig, und die finanzielle Belastung steigt.

523 Mitglieder zählte die NBH Ende des Jahres. Das waren nur zwei weniger als zu Jahresbeginn – obwohl 16 Mitglieder ausgetreten und 18 gestorben waren, wie Vorstandsvorsitzende Johanna Senft berichtete. 32 Bürgerinnen und Bürger traten dem Verein bei. 57 Prozent der Mitglieder sind älter als 71 Jahre, etwa 24 Prozent sind jünger als 60, rechnete Senft weiter vor. Am Laufen halten den Verein 59 Mitarbeiter. Sieben sind fest angestellt, etwa 21 Personen arbeiten auf Minijob-Basis und etwa 27 erhalten eine Aufwandsentschädigung. „Hinzu kommen noch etwa 45 ehrenamtliche Helfer, die aktiv die Angebote und Aktionen unterstützen“, so Senft.

Corona habe dem Verein auch 2022 noch zu schaffen gemacht, vor allem das Familienzentrum litt unter strengen Vorgaben. „Regelmäßig stattfindende Gruppen wurden nur spärlich besucht oder fielen teilweise aus“, berichtete Leiterin Sylvia Fischer. Ein Tag der offenen Tür im Sommer habe abgesagt werden müssen, das galt auch für eine Swap-Party. Für heuer setzt Fischer auf eine höhere Auslastung der Gruppen und der zahlreichen Angebote, die das Familienzentrum wieder ausrufen will. Fischer betonte in dem Zusammenhang, dass ständig nach Gruppenleiterinnen gesucht werde. „Denn die Mütter sind schnell wieder berufstätig.“

Ein letztes Mal legte Fischer auch als Kassier Rechenschaft ab. Die Lage sei stabil, sagte sie, obwohl die NBH mit einem Minus von 3250 Euro abschloss. Im Gespräch mit dem Starnberger Merkur erklärte sie gestern, dass die NBH zunehmend gezwungen werde, in Vorleistung zu gehen. So wurden im September 2022 die Gehälter im Pflegebereich erhöht. „Aber die Erstattung dauert.“ Für das Mehrgenerationenhaus habe es heuer noch keinerlei Zuschüsse gegeben, „dabei stehen uns 40 000 Euro zu“. Es würden immer große Versprechungen gemacht, „aber das System ist schwierig“. Ein Beispiel aus dem Kostenbereich: Allein an Gehältern zahlte die NBH im vergangenen Jahr knapp 412 000 Euro. Auf der anderen Seite freute sich die NBH über Spenden in Höhe von rund 51 000 Euro. Rund 18 000 Euro habe allein der Benefizabend eingebracht. Großer Dank ging an die Firma Drive Marketing, die das Fahrzeug der NBH die nächsten fünf Jahren finanziert.

Etwas kompliziert waren die Personalien am Mittwoch. Entlastet wurde für 2021 der Vorstand mit Elmar Striegl, Patricia Kalchschmidt, Sylvia Fischer, Bettina Köster und Elfriede Schumacher. Seit Dezember 2022 sind 1. Vorstand Johanna Senft, 2. Vorstand Dr. Brigitte Altenberger und 3. Vorstand Walter Pohl im Amt. Hinzu kamen am Mittwochabend der neue Kassier Peter Schlecht und Schriftführerin Helmke Sears. hvp