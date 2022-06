Ein Leitfaden, der es in sich hat

Von: Hanna von Prittwitz

Ein Bild aus den Zeiten vor Corona: In der Bürgerwerkstatt in Drößling entwickelten die Bürger im November 2019 viele Ideen. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Die Pandemie hat auch den Ortsentwicklungsprozess in Seefeld lahmgelegt. Am heutigen Donnerstag findet nun wieder eine Sitzung des Lenkungskreises statt. Er soll über den Entwurf eines Leitlinienkonzepts bis 2035 beraten. Auch der Gemeinderat hat sich daran schon die Zähne ausgebissen.

Seefeld – Bürgerdialog, Lenkungskreissitzungen, Klausurtagungen: Mit allem wollte die Gemeinde Seefeld heute schon viel weiter sein. So jedenfalls sah es der Zeitplan vor, als Gemeinde, Bürgerschaft und Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München im Frühjahr 2019 mit der Ortsentwicklung loslegten. Die Fragen sind seither nicht unwichtiger geworden, im Gegenteil. Im Frühjahr hatte nun endlich nach mehreren Anläufen eine Klausurtagung stattgefunden, in deren Rahmen der Gemeinderat einen Entwurf für ein Leitlinienkonzept entwickelt hat, das bis 2035 die Richtung für die Kommune mit ihren Ortsteilen Hechendorf, Meiling, Drößling und Unering vorgeben soll. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats hatte dieser das Konzept lediglich billigen sollen, die Aussagen waren dem Gremium ja bekannt. Dennoch rauchten über dem Schriftsatz erneut die Köpfe, es gab eine lange Debatte. Am heutigen Donnerstag ist es nun am Lenkungskreis, über das Konzept zu befinden.

Es geht um die großen Themen Verkehr, Umweltschutz, Bevölkerungs- und Gewerbeentwicklung, aber auch Fragen zur Nachfolgenutzung der Klinikimmobilien an der Hauptstraße, Gestaltung der Hauptstraßen und Ortsmitten. Wie lässt sich der dörfliche Charakter der kleineren Ortsteile erhalten? Wie viel Bevölkerungsentwicklung vertragen Kommune und vor allem Infrastruktur? Wie lässt sich das alles finanzieren? Und wie kann ein Zusammenwachsen der Ortsteile gelingen und Synergien ermöglichen?

Die Anregung, für einen längeren Zeitraum Leitlinien zu entwickeln, war auch aus der jüngsten Lenkungskreissitzung im Oktober 2021 gekommen. „Es geht im Grunde genommen um Leitplanken und einem Korridor dazwischen, der breit genug ist, das man ihn befahren kann“, sagte Bürgermeister Klaus Kögel im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. In einzelnen Details könnten auch gestaltungsrechtliche Satzungen dazu entwickelt werden. Davon sei man jedoch noch weit entfernt. Im Gemeinderat entzündete sich die Diskussion an einzelnen Formulierungen. Dazu kam die Sorge, dass ein für so einen langen Zeitraum geltendes Konzept die Entwicklung auch behindere.

„Mich haben die Vorbehalte auch überrascht“, sagte Kögel. Die Diskussion zeige, dass die Wichtigkeit des Konzepts erkannt worden sei. „Ich sehe es aber auch als ein lebendiges Dokument, das sich entwickeln darf.“ Das Leitlinienkonzept an sich soll noch nicht veröffentlicht werden, darüber bestand Einvernehmen. Die Gemeinderäte einigten sich außerdem darauf, den Entwurf dem Lenkungskreis nun vorzustellen und dessen Anmerkungen aufzunehmen. Über das Ergebnis soll dann wieder im Gemeinderat diskutiert und das Konzept im Anschluss verabschiedet werden. Der Lenkungskreis soll zudem vorschlagen, wie die Öffentlichkeit eingebunden werden kann.