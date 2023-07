Ein Picknick zu 40 Jahren Martin-Luther-Haus

Von: Hanna von Prittwitz

Deloyce Conrad war beim Bau des Martin-Luther-Hauses vor 40 Jahren dabei. © Photographer: Andrea Jaksch

Seit 40 Jahren ist das Martin-Luther-Haus in Oberalting ein Ort der Begegnung. Für seinen Bau engagierten sich damals viele Menschen. Einige von ihnen werden dabei sein, wenn die evangelische Kirchengemeinde Herrsching am Sonntag ihr Gemeindehaus feiert.

Oberalting – Pfarrerin Susanne Parche zögert keine Sekunde, wenn sie nach Kennern des Martin-Luther-Hauses an der Ulrich-Haid-Straße in Seefeld-Oberalting gefragt wird. „Rufen Sie Deloyce Conrad an.“ Wenige Tage später sitzt die gebürtige Amerikanerin aus dem Sonnenstaat Florida mit einem dicken Fotoalbum in einem kleinen Nebenraum des Martin-Luther-Hauses und erinnert sich. Am kommenden Sonntag, 23. Juli, jährt sich das Richtfest des evangelischen Gemeindehauses zum 40. Mal. Die Kirchengemeinde Herrsching feiert dies mit einem Gottesdienst und einem Picknick.

Der Zufall wollte es, dass Deloyce Conrad beim Bau als Ansprechpartnerin stets in der Nähe war, sozusagen als Mädchen für alles. „Aber getragen haben die Idee und die Umsetzung sehr viele Menschen“, betont die 86-Jährige. Zum Fest werden einige von ihnen erwartet, wie zum Beispiel Eva Welz und Waltraud Beckert, der Architekt Heiner Förderreuther und viele mehr. Dabei schwingt auch ein bisschen Wehmut mit. Denn eine große Änderung steht bevor.

Doch vorerst zurück zum Anfang. Deloyce Conrad kam einst der Liebe wegen nach Deutschland, 1960 heiratete sie Klaus Conrad. Kein Wort Deutsch habe sie damals gesprochen, erinnert sie sich. Das Gemeindeleben sei voller Energie gewesen. Jedenfalls tagte eine wachsende Gruppe Senioren regelmäßig im Gasthof Ruf, es gab einen Singkreis von Kantorin Christa Edelhoff-Weyde, der sich ebenso wie der Gemeinderat im Anbau der Grundschule traf. Deloyce Conrad war an der Gründung des Krankenhaus-Besuchsdienstes beteiligt, arbeitete mit der damaligen Bürgermeisterin Ingeborg Bäss zusammen. Später wurde Conrad in den Kirchenvorstand der evangelischen Gemeinde Herrsching berufen. „Ich hätte dafür nicht kandidiert, war dann aber doch neugierig.“

In Wörthsee gab es bereits ein Gemeindehaus, „und wir wollten in Seefeld auch eins“. Als die Landeskirche zwischendrin zögerte und das Projekt nach hinten schieben wollte, sammelten die Oberaltinger binnen 14 Tagen 400 Unterschriften, die der damalige BVS-Gemeinderat Alfred Noller in München übergab. „Alle gemeinsam wollten wir das so unbedingt. Das hat mir auch viel Energie gegeben“, erinnert sich Conrad. Am Palmsonntag 1983 fand schließlich der Spatenstich statt, im Juli folgte das Richtfest und am 11. Dezember, dem dritten Advent, feierten die Christinnen und Christen die Einweihung. Die Kosten für das Gebäude betrugen 900 000 Mark.

Bis dahin fanden die evangelischen Gottesdienste in der Kirche St. Peter und Paul statt, überhaupt war das Miteinander innig. „Obendrüber stand nicht ausdrücklich Ökumene. Aber es war Ökumene“, sagt Deloyce Conrad. Das ist bis heute so geblieben. Beim Pressebesuch stehen zig Fahrzeuge und Räder vor dem schlichten Gebäude an der Ulrich-Haid-Straße, in zwei Räumen büffeln die Teilnehmer von Integrationskursen, im Saal trifft sich eine Mutter-Kind-Gruppe. „Es ist herrlich, dass es bis heute so genutzt wird“, freut sich Conrad.

Doch schon im August bricht eine neue Zeit an. Das evangelische Gemeindehaus bei der Erlöserkirche in Herrsching muss aufwendig saniert und renoviert werden. Brandschutz und Barrierefreiheit sind gefordert, außerdem hat die Landeskirche ihre Gemeinden aufgefordert, die Zahl der Gemeindehäuser zu reduzieren und sich zu konzentrieren – aus finanziellen Gründen. Vor wenigen Monaten erst hatten Pfarrerin Susanne Parche und Pfarrer Ulrich Haberl im Gemeinderat Wörthsee Umnutzungspläne für das Gemeindehaus in Steinebach vorgestellt (wir berichteten). Daraus ist allerdings nichts geworden und es sieht eher so aus, als würde die Kirchengemeinde das Haus in Wörthsee vorerst, möglicherweise auf kleinerem Grund, weiter betreiben.

Ähnliches gilt für das Martin-Luther-Haus. In nächster Zeit dürfte es an Bedeutung gewinnen, denn während der Sanierung in Herrsching zieht die Gemeinde mit ihrem Büro und Räumen nach Seefeld, es wird Hauptsitz des Pfarramts sein. Was danach geschieht, muss sich zeigen. „Es wird ein Übergang sein. Wir werden uns darauf konzentrieren müssen, nur noch eine Immobilie zu haben“, kündigt Pfarrer Haberl an.

Nun aber wollen die Christinnen und Christen und alle, die mit dem Martin-Luther-Haus zu tun haben, sich über die vergangenen Zeiten freuen und sie feiern. „Es ist ein bisschen auch Trauerarbeit“, sagt Deloyce Conrad, die beim Blättern im Fotoalbum wehmütig geworden ist. „Aber ich bin sehr dankbar für das, was wir bis heute hatten und haben.“

Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr und geht in ein Picknick über. Alle Gäste sind aufgefordert, für sich selbst ein bisschen mehr mitzubringen, als sie selber essen und trinken können.