Erneut Auszeichnung für „Vater der Robotik“

Von: Hanna von Prittwitz

Prof. Gerd Hirzinger und der DLR-Roboter Justin, an dessen Entwicklung Hirzinger maßgeblich beteiligt war. Foto: privat © privat

Prof. Gerd Hirzinger aus Seefeld hat den Goldenen Ehrenring der Eduard-Rhein-Stiftung in Hamburg erhalten. Damit ist Hirzinger der erste Robotiker, dem alle einschlägigen internationalen Auszeichnungen verliehen wurden. Hirzinger gilt als „Vater der Robotik“.

Seefeld – Fußballplatz in Unering, ein Sonntag gegen 11 Uhr: Einige Männer jeden Alters laufen über den Bolzplatz und kicken. Seit zig Jahren trifft sich die Gruppe. Im Tor: Prof. Gerd Hirzinger, 76 Jahre jung und für alle „der Gerd“. Manchmal kam er nicht, weil er gerade einen Termin mit Angela Merkel hatte. Oder einen Auftritt mit dem Seefelder Männerchor. So unprätentiös Hirzinger sich privat bewegt, so eine große Nummer ist der „Vater der Robotik“ in Forschung und Wirtschaft. Nun hat er als erster Robotiker überhaupt alle einschlägigen internationalen Auszeichnungen komplett.

Angefangen hat alles beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen. Hirzinger und seine Mitarbeiter bauten dort das Zentrum für Robotik und Mechatronik auf, und sie waren die ersten, die 1993 mit der sogenannten Spacelab-D2-Mission einen kleinen Roboter in den Weltraum schickten „und erfolgreich auch von der Erde aus fernsteuerten und fernprogrammierten“, wie Hirzinger erklärt. Als spektakulär lassen sich auch die Technologietransfer-Erfolge in die Industrie- und Medizintechnik bezeichnen. Beispiele sind der Aufstieg des Augsburger Roboterherstellers Kuka an die Weltspitze und die Space-Mouse, die nach wie vor ein populäres 3D-Mensch-Maschine-Interface bietet. Nicht zu vergessen sind auch neuartige Chirurgieroboter und die feinfühlige Gelenk-Drehmomentregelung als Basis für die moderne, eng mit dem Menschen zusammenarbeitende Robotik. In regelmäßigen Abständen gab es für Hirzingers Arbeit Auszeichnungen. Unter anderem ist er Träger des Leibniz-Preises, des Bundesverdienstkreuzes und des Maximilliansordens – die höchste, auf 100 lebende Personen begrenzte Auszeichnung in Bayern.

In Ruhestand ging Hirzinger 2013. „Davon spüre ich aber eigentlich nicht viel“, sagt er heute. Denn im Anschluss wurde Hirzinger zum Mitglied des Zukunftsrats der bayerischen Wirtschaft berufen und initiierte in Garmisch das Forschungszentrum Geriatronik zur Entwicklung von Assistenzsystemen für ältere Menschen. Keimzelle dafür war seine Mutter, die 200 Kilometer entfernt in seinem Geburtsort Schwandorf lebte und die er oft vergeblich zu erreichen versuchte. In einem Gespräch mit dem Starnberger Merkur wetterte er damals: „Das kann doch nicht sein im Hightech-Zeitalter.“ Die Assistenzroboter sollen keinesfalls die Pflegekräfte ersetzen. Aber sie können dabei helfen, dass Senioren länger in ihren Wohnungen bleiben können.

Außerdem war der Seefelder an Gründungen kleiner Firmen beteiligt, beispielsweise zur Entwicklung solarelektrischer Flieger und Drohnen, mit denen vor allem weltweit Waldbrände und -schäden bekämpft werden sollen. Hirzingers Herz hängt aber auch an der sogenannten 3D-Modellierung von Landschaften und Prunkbauten, Residenzen und Klöstern in Bayern. Mittelfristig soll diese auch deren virtuellen Besuch ermöglichen. „Als langjähriger stellvertretender Kuratoriumsvorstand des Deutschen Museums nutze ich diese Techniken auch, um Maschinen wie die ersten Dampfmaschinen, Stromgeneratoren, den Benzwagen als erstes Auto oder das Walchenseekraftwerk sowie historische Technologie-Ereignisse wie die erste Mondlandung, Autofahrten über den Mond oder Lilienthals erste Flugversuche des Menschen virtuell erlebbar zu machen“, sagt Hirzinger, der natürlich auch schon Vorträge zum Thema hielt.

Hirzinger müssen seine Freunde und Bekannten die Berichte über all die Erfolge aus der Nase ziehen. Er ist immer bescheiden geblieben. Heute bekümmert es ihn, „dass mein Kernthema Robotik immer mehr in chinesische Hände geht“. Kuka beispielsweise soll komplett chinesisch werden, der Elektronik-Konzern Midea plant die vollständige Übernahme.

Seiner Heimat ist Hirzinger besonders verbunden. „Ich habe mich bei all meinen Vorträgen in den USA und Asien immer mit Stolz als Botschafter meiner bayerischen Heimat gefühlt.“ Mehrere Rufe auf deutsche und ausländische Hochschul-Lehrstühle „habe ich abgelehnt“, sagt Hirzinger.

Dem DLR in Oberpfaffenhofen blieb er damit immer treu. Den Fußballern in Unering auch. Wenn es der Terminplan erlaubt.