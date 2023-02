„Es war Zeit für einen Wechsel“

Zwei leidenschaftliche Bücher-Freundinnen: Gundula Schöppe (r.) hat die Leitung der Bücherei in Hechendorf nun an Dr. Andrea Vogel abgegeben. © Andrea jaksch

Die Bücherei im alten Rathaus Hechendorf hat eine neue Leiterin: Dr. Andrea Vogel hat das Amt von Gundula Schöppe übernommen, die 15 Jahre lang die Verantwortung hatte.

Hechendorf – Büchereien sind kleine Ruhe-Inseln in dieser schnellen Welt. Fast wie aus der Zeit gefallen ist auch die Bücherei in Hechendorf. Dabei gibt es sie schon seit zig Jahren, wie lange, das weiß heute niemand so genau. Ein harter Kern von acht Frauen kümmert sich um die rund 4500 Bücher und Medien, die in drei gemütlichen Räumen im alten Hechendorfer Rathaus in der Alten Hauptstraße 42 untergebracht sind. 15 Jahre lang leitete die heute 73 Jahre alte Gundula Schöppe die Einrichtung. Nun hat sie den Stab abgegeben an die Biologin Dr. Andrea Vogel (49).

„Es ist mal Zeit für einen Wechsel gewesen“, findet Schöppe, die ursprünglich ihr Geld im IT-Bereich verdiente. Als sie ihr Amt in der Bücherei antrat, war sie mit ihrer Familie gerade erst nach Hechendorf gezogen. Als leidenschaftliche Leserin fand sie gleich den Weg in die Bücherei. „Das macht man halt, wenn man gerne liest“, sagt sie bescheiden. Es sei einfach schön, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die gerne lesen.

Viele aus dem Team seien aber schon viel länger dabei. Jenny von Schoeler beispielsweise hat schon als Kind die Regale durchstöbert, zu den weiteren, teils langjährigen Mitarbeiterinnen zählen auch Angelika Pohl-Wirth, Emma Rasch, Reingard Nissen-Meyer, Elke Schmid und Sigrun Stroppe. Elke Schmid stand Gundula Schöppe als rechte Hand zur Seite. Schöppe will sich auch nicht völlig ausklinken aus dem Ehrenamt. „Aber die Verantwortung gebe ich nach so langer Zeit gerne ab.“

Auch ihre Nachfolgerin ist natürlich ein Bücherwurm. Andrea Vogel ist beruflich auf Gewässerkunde und Kieselalgen spezialisiert, in Zukunft muss sie sich als Büchereileiterin um die Neuanschaffungen kümmern „und zuallererst auch um eine eigene E-Mail und Telefonnummer“. Sie hat schon viele Ideen, um zusätzlich zu den rund 120 Kunden der Bücherei noch Leserinnen und Leser dazuzugewinnen. Besonders freut sie sich auf mehrsprachige Bücher, die in Zusammenarbeit mit dem Ausländerbeirat schon sehr bald auch in Hechendorf vorliegen sollen. „Dafür bekommen wir noch ein Regal. Und es werden auch Bücher für Schule und Kindergarten dabei sein.“

Eine Online-Ausleihe ist zwar nicht möglich, dennoch ist die Bücherei aktuell sortiert. „Wir haben einen Etat und bestellen beim Michaelsbund – vornehmlich Neuerscheinungen“, berichtet sie. Dass jemand seine alten Schmöker vorbeibringt, ist nicht so gern gesehen, und kommt auch nicht mehr vor. Der Michaelsbund ist der älteste bayerische Büchereiverband und betreut und unterstützt rund 1100 Mitgliedsbüchereien in ganz Bayern.

Im Pfarrheim Peter und Paul in Oberalting-Seefeld gibt es eine weitere, größere Bücherei, dazu kommt die Schulbücherei in der Grundschule. Alle sind dem Michaelsbund angeschlossen und Einrichtungen der Gemeinde oder der Pfarrei. „Und wir sind uns freundschaftlich verbunden“, sagt Gundula Schöppe. Sie hat auch eine aktuelle Buchempfehlung: Neben Werken von Franz Werfel oder Stefan Zweig mag sie Ian McEwan und hat auch dessen jüngstes Werk „Lektionen“ gern gelesen. Andrea Vogel mag Dörte Hansen: „Wir waren früher oft auf Amrum, und das Buch ,Zur See‘ hat mich dorthin versetzt.“

Die Bücherei in Hechendorf ist immer mittwochs und freitags von 16.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Im Allgemeinen stehen vom Team dann zwei Frauen für die Ausleihe oder Fragen und Beratung bereit. Schöppe ist dankbar für die 15 Jahre. „Es hat mir viel Spaß gemacht“, sagt sie.