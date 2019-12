Fast 140 Euro fürs Falschparken: Großer Ärger in Seefeld

Der Inhaber eines Fitnessstudios in Seefeld geht seit einigen Wochen rigoros gegen Falschparker auf seinen Kundenparkplätzen vor. Während er sich nicht anders zu helfen weiß, reden andere von Abzocke.

Seefeld – 136,79 Euro. So viel kostet es seit einigen Wochen, sein Auto unberechtigt auf den Parkplätzen des Fitnessstudios Life-Gym an der Hauptstraße in Seefeld abzustellen. Der Betrag steht in den Schreiben und auf den mitgeschickten Überweisungsträgern der Firma Euro Collect, die seit kurz vor Weihnachten in Seefeld und vermutlich auch darüber hinaus die Runde machen.

Heidrun Schumann (73) aus Hechendorf gehört zu denjenigen, die diese eher unfreundliche Post erhalten haben und die nun bis 31. Dezember zahlen sollen. Sie hatte am 5. Dezember ihr Auto auf dem Parkplatz abgestellt und im benachbarten Edeka-Markt eine Kleinigkeit eingekauft. „Ich war fünf Minuten im Laden, habe Pralinés für einen Freund gekauft, bezahlt und bin wieder weggefahren“, berichtet sie dem Starnberger Merkur. Die böse Überraschung landete am 20. Dezember mit der Post in ihrem Briefkasten.

Schumann ist, gelinde gesagt, stocksauer – über die Aktion an sich und über den hohen Betrag. „Es hing noch nicht mal ein Zettel an meiner Windschutzscheibe“, sagt die pensionierte Lehrerin. Auch habe sie niemand darauf angesprochen, dass sie dort nicht parken dürfe. „Es geht doch nur darum, Geld zu machen. Das ist eine ganz üble Sache.“ Ganz ähnlich äußert sich ein weiterer Seefelder. „Das finde ich schon sehr unverschämt“, sagt er über das Verfahren. Er habe sein Auto Ende November „versehentlich“ kurz auf dem Parkplatz des Fitnessstudios abgestellt und soll jetzt ebenfalls 136,79 Euro zahlen, berichtet der Unternehmensberater.

Fitnessstudio-Betreiber versteht die Aufregung nicht

Stefan Kürschner, Geschäftsführer der Life-Gym Fitnessmacher GmbH, kann die ganze Aufregung nicht nachvollziehen. „Die uns zur Verfügung stehenden Stellplätze sind gemietet, das heißt, wir bezahlen monatlich dafür, um diese zu nutzen“, sagt er. „Es ist mir ein Rätsel, wie man einfach fremdes Eigentum nutzt und sich dann beschwert, wenn man zur Verantwortung gezogen wird.“

Er sieht mittlerweile ein generelles Problem in der Ortsmitte von Seefeld. Seit die Gemeinde auf der Hauptstraße ein Parkverbot eingeführt hat, komme es bei den umliegenden Geschäften zu Engpässen bei den Stellflächen. Und dieses Parkverbot führe auch immer wieder dazu, „dass Fremde unsere Parkplätze blockieren und somit potenzielle Interessenten nicht vor dem Studio parken können“, erklärt er. Ein damit verbundener möglicher Schaden belaufe sich schnell auf 500 bis 1000 Euro. Außerdem biete er Rehasport an – gehbehinderte Kunden seien dringend auf diese Parkplätze angewiesen.

Hinzu kommt: „Leider sind die Fremdparker sehr uneinsichtig und aggressiv, wenn man sie persönlich auf ihr Fehlverhalten anspricht“, sagt Kürschner. Ihm sei letztlich nichts anderes übrig geblieben, als professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Firma Euro Collect aus Nordrhein-Westfalen treibt Geld ein

Diese bietet die Firma Euro Collect aus Nordrhein-Westfalen, die über ihr System Park-Collect Falschparker auf Privatgrund zur Kasse bittet. „Besitzstörung in Verbindung mit verbotener Eigenmacht“, wirft das Unternehmen laut den verschickten Schreiben den Falschparkern vor. Dem Unternehmen reicht laut eigenen Angaben ein Handyfoto, um gegen Falschparker vorzugehen.

Ein Verweis auf die Überwachung mittels Park-Collect findet sich auf dem Schild „Privatparkplatz“, das Kürschner für sein Fitnessstudio an der Hauptstraße hat anbringen lassen. „Falschparker zahlen bis zu 40 Euro“, steht darauf geschrieben. Warum Park-Collect fast 100 Euro mehr aufruft, erklärt sich so: „Unser Mandant bietet an, durch Zahlung einer Kompensation für die Besitzstörung in Höhe von 30 Euro die Sache auf sich beruhen zu lassen“, heißt es in den Forderungsschreiben. Hinzu kämen aber „außergerichtliche Rechtsverfolgungskosten (...) sowie die Halter-Ermittlungskosten“. Das Schreiben bewertet Heidrun Schumann als „Einschüchterung“.

