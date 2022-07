Feuerwehr Hechendorf fest in Grütze-Hand

Die Hechendorfer Feuerwehrler (v.l.): Alexander von Dehn (45 Jahre Dienstzeit), Maxine Benoist (Feuerwehrfrau), Maximilian Grütze (20 Jahre Dienstzeit), Lukas Ruhdorfer (2. Kommandant), Florian Feigl (Löschmeister), Benjamin Grütze (1. Kommandant), Maximilian Schmid (2. Vorsitzender), Sebastian Grütze (1. Vorsitzender), Ulrich Blecha (Kassier), Beate Blecha (Schriftführerin), Florian Ruhdorfer (10 Jahre Dienstzeit), Laura Wöll (Oberfeuerwehrfrau), Emmy Nakamura (Beisitzerin), Martin Koppold (25 Jahre Dienstzeit), Kilian Botz (Oberfeuerwehrmann), Elena Lehner (Oberfeuerwehrfrau), Benedikt Dimbath (Oberfeuerwehrmann) und Katharina Wöll (Oberfeuerwehrfrau). © Dagmar Rutt

Für die Feuerwehr Hechendorf ging am Donnerstag eine Ära zu Ende. 30 Jahre lang war Alexander von Dehn (61) ihr erster Vorsitzender. Nun legte er sein Amt ganz bewusst nieder und macht damit Platz für nachkommende Generationen.

Hechendorf – „Es fällt mir nicht schwer, es ist jetzt an der Zeit, das Amt an Jüngere weiterzugeben. Die Zeiten und die Ansichten haben sich geändert“, sagte der scheidende Vorsitzende Alexander von Dehn bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Hechendorf am Donnerstagabend im gut besuchten Gerätehaus. Neben den Berichten der Vorstandschaft standen auch Neuwahlen auf der Tagesordnung.

Offiziell wurde die Hechendorfer Feuerwehr 1873 gegründet, nächstes Jahr feiert sie ihr 150. Jubiläum. Erste historische Aufzeichnungen zu Löscheinsätzen durch freiwillige Landwirte und Handwerker habe es bereits im Jahre 1791 gegeben, ließ von Dehn in seiner Abschlussrede wissen und wirkte dann doch gerührt, als er Bilanz zog: „Ich hatte eine sehr schöne Zeit als erster Vorsitzender, und ich glaube, auch mit den anderen Mitgliedern der Vorstandschaft sehr vieles bewegt und viel erreicht zu haben im Sinne des Vereins.“

Von Dehn, der nach rund 45 Jahren Dienstzeit weiterhin als Dienstältester der aktiven Mannschaft treu bleiben will, äußerte aber auch Kritik. Und zwar an denen, „die permanent rumnörgeln, aber weit davon entfernt sind, Verantwortung zu übernehmen“. Mit einer gewissen Besorgnis äußerte er sich damit zum stetig abnehmenden Vereinsengagement und betonte gleichzeitig den Wert von „Kameradschaft, Offenheit, Harmonie und Zusammenhalt“.

Als Nachfolger für sein Amt hätte von Dehn gerne seinen Sohn Maximilian von Dehn (25) gesehen, der sich allerdings aus Kameradschaft mit Sebastian Grütze (37) ganz bewusst nicht um den ersten Vorsitz bewarb. Und so wurde Grütze, bisher schon zweiter Vorsitzender, nahezu einstimmig zum ersten Vorstand gewählt. „Ich bin mir der Verantwortung für den Verein bewusst und freue mich auf viele tolle Jahre“, erklärte er.

Sein Bruder Benjamin Grütze (32) wurde kurz darauf im Amt des ersten Kommandanten bestätigt. Seite an Seite wirken die Brüder nicht nur in Feuerwehrbelangen. Beruflich sind sie beim gleichen Unternehmen tätig. Das Amt des zweiten Vorsitzenden ging an Maximilian Schmid (32), der sich mit 28 Stimmen gegen Maximilian von Dehn durchsetzte. Beisitzerin wurde die erst 17 Jahre alte Emmy Nakamura. „Ich bin überrascht, aber ich finde das super. Ich war vorher Jugendsprecherin, hatte aber kein Stimmrecht. Jetzt ist die Jugend im Vorstand vertreten und hat Stimmrecht“, sagte die Schülerin. Zweiter Kommandant wurde Lukas Ruhdorfer, Uli Blecha ist Kassier, Beate Blecha Schriftführerin.

Angesichts von nur 35 Einsätzen verlief das vergangene Jahr vergleichsweise ruhig, pandemiebedingt lag das Vereinsleben streckenweise auf Eis. Umso erfreulicher war die positive Personalentwicklung. Die Wehr zählte 50 Aktive plus zwölf Jugendliche, von denen heuer drei in den aktiven Dienst übergetreten sind. Jugendwart Anton Kukuk freute sich über das Engagement seiner vier Mädchen und sechs Buben, die tatkräftig bei Christbaumverkauf und Stadlfest mitwirkten und viele Übungen besuchten.

Alexander von Dehn wurde für 45 Jahre und Martin Koppold für 25 Jahre Dienstzeit geehrt. Ehrungen für 20-jährige Dienstzeit ergingen an Benjamin und Maximilian Grütze, Maximilian Schmid sowie Torsten Schlenk.

